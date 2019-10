Besplatna aplikacija Naša mreža za informisanje, umrežavanje i podršku biznisima

Prema poslednjim istraživanjima tokom prethodne godine širom sveta je instalirano 194 milijarde mobilnih aplikacija, što je 16 milijardi više u odnosu na godinu pre, dok je njihova ukupna upotreba u periodu od 2016. do 2018. godine porasla za 50%.

Jasno je da su mobilne aplikacije iz dana u dan sve popularnije jer olakšavaju našu svakodnevicu, ali da li znate da uz pomoć njih možete da obavljate i važne poslovne procese?

U korak sa najnovijim svetskim trendovima nedavno je i u Srbiji lansirana prva besplatna biznis aplikacija Naša mreža. Ova platforma sastoji se iz tri celine – Informiši me, Umreži me i Podrži me – od kojih svaka pruža različite mogućnosti za razvoj biznisa.

Naša mreža je zapravo platforma i jedinstven prostor za povezivanje i uspostavljanje saradnje između kompanija. Podstiče direktnu komunikaciju, bez jezičkih barijera jer je u potpunosti prilagođena lokalnom tržištu i kreirana na sprskom jeziku. Osim toga, pojednostavljuje nekada komplikovane procese poput tendera i svodi ih na nekoliko klikova. Tako svi korisnici Naše mreže koji žele da oglase ili apliciraju za nabavku, to mogu da učine brzo, jednostavno, i najvažnije – bez i jednog papira.

Naša mreža svojevrsna je riznica korisnih biznis informacija, svakodnevnih poslovnih procesa objašnjenih i razloženih korak po korak, ali i dokumenata i obrazaca, poput ugovora o radu, prezentacija ili formulara za službena putovanja. Vrlo praktična pogodnost su i ekskluzivni popusti na različitu robu i usluge, rezervisani za registrovane korisnike Naše mreže.

Dakle, bilo da već imate svoj biznis ili razmišljate da ga pokrenete, možete da preuzmete sa App Store-a i Google Play Store-a i registrujete se na ovoj besplatnoj aplikaciji, pretvorivši je u alat bez kog nećete moći da zamislite svoj poslovni dan.