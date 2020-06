Bosch nastavlja stabilan razvoj u Srbiji u 2019. godini

Bosch, vodeći dobavljač tehnologije i usluga, nastavio je stabilan rast u Srbiji u 2019. godini. Prodaja na lokalnom tržištu povećana je za 1,4 procenta u poređenju sa prethodnom godinom, dostigavši 55 miliona evra.

Ukupan neto prihod od prodaje, uključujući interne isporuke povezanim kompanijama, iznosio je 271 milion evra u 2019. godini. U poređenju sa prethodnom godinom, to predstavlja povećanje od 1,5 procenata – kompanija Robert Bosch d.o.o. je tako zadržala svoje četvrto mesto na listi 15 najvećih izvoznika koju objavljuje Ministarstvo finansija Republike Srbije. „Tokom 2019. godine značajno smo povećali kapacitete u inženjeringu za nove proizvode i počeli da proizvodimo motore za sisteme brisača u fabrici u Pećincima. Istovremeno smo nastavili sa razvojem kapaciteta IT sektora u Beogradu”, izjavila je Jovanka Jovanović, generalna direktorka Bosch Grupe u Srbiji. Prema podacima od 31. decembra 2019. Bosch Grupa u Srbiji zapošljava više od 1.500 saradnika – što predstavlja povećanje od 16,2 procenta u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj poslovnoj godini, kompanija Bosch predviđa slabije rezultate zbog globalne pandemije korona virusa. „Iako zbog trenutne situacije očekujemo godinu punu izazova i u Srbiji, ostajemo posvećeni lokalnom tržištu i njegovom dugoročnom potencijalu”, rekla je Jovanović. „Detaljno smo analizirali trenutnu situaciju. Zdravlje i bezbednost naših zaposlenih predstavljaju naš prioritet, uz kontinuirani razvoj poslovanja u Srbiji. Kako bi postepeno podizanje kapaciteta proizvodnje bilo uspešno, uvodimo brojne mere da bismo obezbedili adekvatnu zaštitu od infekcije korona virusom za naše zaposlene”, dodala je Jovanović.

Značajna ulaganja u Srbiji

Kompanija je od 2012. godine uložila oko 99 miliona evra u razvoj poslovanja u Srbiji – od čega više od 37 miliona evra samo tokom 2019. godine. Tokom prethodne godine kompanija Bosch je završila sledeću fazu ulaganja u fabriku za sisteme brisača u Pećincima. Osim razvoja proizvodnih kapaciteta, kompanija Bosch se takođe usredsredila na razvoj lokalnih IT aktivnosti. Digitalni i razvojni centar u Srbiji zapošljava programere koji rade na rešenjima za e-trgovinu, elektronske usluge, mobilne aplikacije za Bosch precizne merne aparate i rešenja za komunikaciju sa distributerima.

Kontinuirani razvoj proizvodnje motora za sisteme brisača

Bosch u Srbiji kontinuirano ulaže u istraživanje i razvoj, kao i proširenje proizvodnje u fabrici u Pećincima. U 2019. godini proizvodni asortiman je proširen na motore za sisteme brisača, a ove godine je počeo izvoz van Evrope, u SAD. Nova ulaganja završena su u septembru 2019. godine, napravljeno je dodatnih 16.000 m2 novog dostupnog prostora, nova kantina za zaposlene i novi skladišni prostor. Sada se poslovanje kompanije Bosch u Srbiji odvija na više od 60.000 m2 u fabrici u Pećincima i na 6.000 m2 kancelarijskog prostora u Beogradu. Fabrika kompanije Bosch u Pećincima zvanično je akreditovana za novi profil u okviru programa dualnog obrazovanja – profil tehničara mehatronike. Osim toga, izgrađeno je nekoliko stotina m2 prostora za novu radionicu i novu učionicu za đake.

Kompanija Bosch nastavila je da ulaže u obrazovanje IT stručnjaka u Srbiji Bosch ulaže u obrazovanje, šalje saradnike na stručne konferencije širom sveta i podržava ih u razmeni znanja. Osim toga, svi zaposleni imaju mogućnost da deo svog radnog vremena posvete aktivnostima i projektima koji im omogućavaju učenje novih veština i unapređenje znanja. Saradnici imaju podršku za realizaciju sopstvenih ideja koje unapređuju poslovanje ili koje doprinose dobrobiti lokalne zajednice. Dva IT odeljenja kompanije Bosch u Srbiji zapošljavaju više od 180 IT stručnjaka, a očekuje se da taj broj još raste u narednim godinama. Bosch SoftTec zapošljava programere koji rade na razvoju rešenja u oblasti mobilnosti korisnika u budućnosti. Kao jedan od tri razvojna SoftTec centra u Evropi, Beograd je zadužen za interesantne i tehnološki izazovne projekte, pružajući IT saradnicima jedinstvenu šansu da „programiraju budućnost”.

Lokalni Digitalni i razvojni centar podstiče kontinuirano usavršavanje zaposlenih organizujući konferenciju „eMagine” koja će ove godine biti u obliku onlajn obuke, događaja koji će okupiti Bosch eksperte za digitalnu transformaciju iz čitavog sveta. Digitalni i razvojni centar zapošljava stručnjake iz oblasti e-trgovine, upravljanja projektima i drugih oblasti, podržavajući poslovanje divizije Električnih Ručnih Alata u pogledu digitalne transformacije.

S obzirom na ubrzani razvoj IT sektora u Srbiji i činjenicu da je potražnja za IT stručnjacima veća od dostupnosti na tržištu, kako bi odgovorila na te izazove, kompanija Bosch kontinuirano ulaže u obrazovanje saradnika. Ulaganja u obuke saradnika iznosila su više od 790.000 evra u 2019. godini. Kompetencije, agilnost i motivisanost saradnika veoma su važni za Bosch. To prepoznaju i sami saradnici i u Srbiji i na globalnom nivou. Neki od saradnika razvili su karijere na različitim lokacijama kompanije Bosch širom sveta, a određeni broj IT stručnjaka vratio se u kompaniju Bosch Srbija iz zemalja kao što su Nemačka, SAD, Švajcarska i Češka.

Bosch inovacije na tržištu Srbije

Kompanija Bosch je 2019. godine predstavila niz inovativnih proizvoda na tržištu Srbije i realizovala projekte u različitim poslovnim oblastima. Divizija Električni Ručni Alati predstavila je „X-lock”, revolucionarni novi sistem koji menja način stavljanja reznog i brusnog pribora na brusilice, posle 80 godina, uz pomoć „klik“ sistema, koji će uskoro postati novi industrijski standard zahvaljujući patentu kompanije Bosch. Više od 40 električnih aparata kompanije Bosch sada koristi Bluetooth tehnologiju za „komunikaciju” sa korisnicima.

Divizija Termotehnika naglašava važnost ekologije, i osim toplotnih pumpi i solarnih kolektora koje koriste obnovljive izvore energije, divizija je uvela i novu paletu inverter klima uređaja. Divizija Termotehnika je u 2019. godini pustila u pogon industrijska postrojenja širom Srbije, a neki od tih kotlova snabdevaju grejanjem čitava naselja, dok drugi snabdevaju kompanije u prehrambenoj, tekstilnoj i industriji guma.

Divizija Sigurnosnih i bezbednosnih sistema predstavila je na tržištu INTEOX, prvu kompletno otvorenu softversku platformu za kamere za video nadzor, koja obuhvata video analitiku i koristi operativne sisteme (OS) otvorenog koda, i ima mogućnost bezbednog dodavanja softverskih aplikacija.

Povezano društvo kompanije Bosch BSH Kućni aparati imalo je veoma uspešnu godinu u Srbiji sa porastom prodaje od 20 procenata tokom 2019. Povezano društvo BSH Kućni aparati je predstavilo luksuzni brend kućnih aparata Gaggenau, što je samo jedan od uspešnih projekata. BSH Kućni aparati u Srbiji predstavlja lidera na tržištu u segmentu aparata za kuvanje, mašina za sušenje veša, sudomašinama i usisivača.

Divizija Auto delova je predstavila novi ispitni sto DCI 700 za ispitivanje modernih dizel sistema 2019. godine. Softverski paket ESItronic koji koriste dijagnostički uređaji za popravku vozila sada je dostupan za onlajn preuzimanje i ažuriranje. Sada su, takođe, dostupna i dva nova tipa kočionih tečnosti, ENV4 i ENV6. Oni ispunjavaju sve zahteve i standarde najnovijih sistema za kočenje u pogledu sistema sigurnosti i autonomne vožnje.

Društveno odgovorno poslovanje u Srbiji

Bosch u Srbiji podstiče zaposlene da budu društveno odgovorni i pomažu lokalnoj zajednici kroz program korporativnog volontiranja, i često podržava humanitarne aktivnosti tokom godine. Zaposleni kompanije Bosch su učestvovali u sređivanju vrtića „Čigra”, najveće predškolske ustanove na Novom Beogradu, gde se nalazi sedište kompanije u Srbiji. Svake godine zaposlenii kompanije Bosch učestvuju u tradicionalnom humanitarnom sportskom turniru za Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Subotištu. Kompanija Bosch Srbija je kroz program volontiranja podržala niz aktivnosti organizacije za zaštitu životinja Animal Rescue Serbia, i to kroz edukativne radionice i akcije građenja smeštaja za napuštene životinje.

Aktivnosti koje podstiču CO 2 neutralnost u Srbiji

Bosch u Srbiji doprinosi globalnoj inicijativi Bosch Grupe za CO2 neutralnost. U Pećincima je kompanija primenila nove tehnologije kako bi doprinela uštedi energije i smanjenju emisija CO2. U fabrici u Pećincima 100 procenata električne energije potiče iz obnovljivih izvora i iz godine u godinu, fabrika smanjuje potrošnju energije realizacijom projekata za energetsku efikasnost.

Bosch Grupa: poslovni izgledi za 2020. i dugoročna strategija: S obzirom na pandemiju virusa korona, Bosch predviđa značajne izazove za globalnu ekonomiju u tekućoj poslovnoj godini. Za postizanje barem uravnoteženog rezultata biće potreban veliki trud, najavio je upravni odbor Bosch Grupe na godišnjoj konferenciji za štampu u Nemačkoj. Uprkos izazovima postojeće situacije, Bosch održava svoje dugoročno strateško usmerenje: dobavljač tehnologije i usluga nastavlja da sistematično radi na postizanju ambicioznih klimatskih ciljeva i razvija aktivnosti koje su neophodne za podršku širenja održive mobilnosti. „Iako su druga pitanja trenutno u centru pažnje, ne smemo da izgubimo iz vida budućnost naše planete”, rekao je CEO kompanije Bosch Volkmar Dener. Bosch će postići ciljeve globalne akcije za klimu za 2020. i svih 400 lokacija kompanije širom sveta postaće klimatski neutralne .

Pored toga, kompanija Bosch je sebi postavila cilj da „prethodne” i „naknadne” aktivnosti u lancu poslovanja učini CO2 koliko god je moguće – očekuje se da do 2030. godine prateće emisije (obim 3) opadnu za 15 procenata. Osim toga, kompanija planira da objedini iskustvo iz više od 1.000 svojih projekata u oblasti energetske efikasnosti u novoj savetodavnoj kompaniji pod nazivom Bosch Climate Solutions. Pošto akcija za klimu ubrzava strukturnu promenu u mnogim sektorima, vodonik postaje sve važniji, i u automobilskoj industriji i u građevinskoj industriji. Zato Bosch radi sa partnerima na mobilnim i stacionarnim gorivnim ćelijama. Prema Deneru, ono što je važno kada je u pitanju mobilnost, jeste opsežna tehnološka ofanziva koja ne samo da trasira put ka održivoj mobilnosti električnim vozilima sa baterijom, već uzima u obzir i efikasne motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a posebno sintetička goriva iz obnovljivih izvora energije i gorivne ćelije.

Kad god je to moguće, Bosch želi da doprinese naporima na obuzdavanju pandemije, recimo putem novih brzih testova za Covid-19 i uređaja za analizu Vivalytic. Bosch namerava da proizvede više od milion brzih testova tokom 2020. i da poveća tu brojku na tri miliona sledeće godine. Osim toga, Bosch u nekim regionima proizvodi zaštitne maske za lice i sredstva za dezinfekciju koja se pretežno koriste za zaštitu saradnika kompanije.

