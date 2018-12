Brexit: Veštačka inteligencija i zločini iz mržnje

Britanska policija planira postavljanje takozvane „laboratorije mržnje“, u okviru koje bi sistemi veštačke inteligencije trebalo da predviđaju zločine iz mržnje, te terorističke napade.

Sistem će funkcionisati tako što će pratiti aktivnosti na društvenim mrežama, a kako bi registrovao oblasti u kojima je povećana tenzija, budući da se očekuje porast stope nasilja nakon što zemlja napusti Evropsku uniju u martu 2019. godine. Laboratorija će policijskim snagama omogućavati da prate trendove na Facebook-u i Twitter-u, te „ulovi“ signale da bi u nekoj oblasti moglo da dođe do nasilja.

Brexit je doveo do ozbiljnih podela u društvu, pa se pretpostavlja da bi u Britaniji moglo da dođe do krize, što bi moglo da dovede do povećanog broja nasilnih istupa koji su motivisani mržnjom prema nekoj drugoj grupaciji. Praćenje društvenih mreža u realnom vremenu moglo bi da omogući da se reaguje na vreme, i na taj način smanji broj potencijalnih žrtava. Jedinica za praćenje biće stacionirana u Mančesteru, a za izdvajanje problematičnih postova biće zaduženi sistemi veštačke inteligencije, koji će ih identifikovati preko ključnih reči.

Sigurnosni istraživači su zaključili da su referendum iz 2016, te teroristički napadi 2017. godine, doveli do porasta govora mržnje na internetu, što je uticalo na povećani broj offline zločina iz mržnje, pa se jedinice spremaju na slične događaje i u martu.

