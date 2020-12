Da li je vaš data centar spreman za planiranje kontinuiteta poslovanja?

Samo 29 odsto ključnih aktera na tržištu data centara kaže da njihovi objekti zadovoljavaju trenutne potrebe, a samo šest procenata tvrdi da se njihovi data centri unapred ažuriraju. Ovo su samo neki od najvažnijih zaključaka izveštaja Forbes Insights i Vertiv-a (NYSE: VRT) “The Modern Data Centre: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity”, koje je proučavalo rezultate istraživanja među 150 upravnika i inženjera u data centrima iz različitih industrija širom sveta.

Rezultati ankete ukazuju na zabrinjavajući nedostatak planiranja i pripreme za današnji data ekosistem koji se neprestano razvija. Pažljivije ispitivanje rezultata otkriva snažnu suprotstavljenost percepcija upravnika i inženjera. Tako 11 odsto upravnika smatra da se njihovi data centri ažuriraju unapred, odnosno pre trenutnih potreba, dok samo jedan procenat inženjera smatra isto.

„Današnji data centri razvijaju se tako što uključuju poslovne, cloud i edge resurse, kroz temeljno planiranje i predviđanje kako bi zadovoljili računarske zahteve kompanije, ali i njene poslovne ciljeve. Jasno je, međutim, da mnoge kompanije zaostaju po tom pitanju. Imajući to na umu, predviđamo značajna ulaganja i aktivnosti među kompanijama koje će pokušati da sustignu tržište, ali i da odu korak ispred promena”, rekao je Igor Grdić, regionalni menadžer za regiju CSE i član Uprave kompanije Vertiv Croatia.

Šta govori anketa

Ostali rezultati ankete koji se ističu su:

92% CEO-a i CTO-a smatra da će njihovo poslovanje zahtevati brže vreme download-a i odziva u bliskoj budućnosti.

63% kaže da imaju poteškoće u zadovoljavanju potreba za propusnim opsegom u bilo kojem trenutku.

Sigurnost (45%) i propusni opseg (43%) su dva područja kojima je u najvećoj meri potrebna nadogradnja.

Sigurnost (43%), backup i spremnost na vanredne situacije (33%), sposobnost primene novih tehnologija (28%) i propusni opseg (27%), bile su najčešće identifikovane osobine koje će kompanijama dati prednost nad konkurencijom.

Ispitanici su optimistični po pitanju samokonfigurišućih i „samoizlečivih” data centara. Od ukupnog broja ispitanika, njih 24% smatra da će se više od polovine njihovih data centara samokonfigurisati do 2025. godine, a 32% smatra da će više od polovine biti „samoizlečivo”.

Rešenja postoje

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja, nudi celovita rešenja za kritičnu infrastrukturu i vrlo širok domen znanja. Od stalaka i kućišta, preko zaštite i distribucije napajanja, sve do rešenja za hlađenje i upravljanje toplotom, naša kompaktna i pouzdana infrastruktura u malom prostoru pruža pouzdanost koja vam je potrebna za razvoj vaše edge mreže. Unapred izgrađeni, fabrički integrisani sistemi mogu da vam pruže fleksibilnost prilagođenog rešenja, uz praktičnost gotovog proizvoda.

Izreka, „nadaj se najboljem, ali pripremi se za najgore”, trenutno dobro opisuje industriju data centara. Ulaganje u novu infrastrukturu data centara često se bazira na optimističkom gledanju na buduću tehnološku potražnju, ali operateri su takođe agresivno pragmatični kad je reč o prevenciji zastoja toka podataka. Bez obzira na uzroke, u koje se ubrajaju neispravna oprema, sajbernapadi, odnosno kriminalci ili prekidi napajanja na mreži, ulaganje u otpornu infrastrukturu, u kombinaciji s rigoroznom operativnom praksom, treba da osigura protok podataka, a u najgorem slučaju samo kratkoročne prekide napajanja.

U bilo kojoj kompaniji, plan kontinuiteta poslovanja (BCP) strateški je deo poslovanja. Plan kontinuiteta poslovanja je postupak stvaranja sistema prevencije i oporavka od potencijalnih pretnji. One se mogu pojaviti u obliku katastrofa – prirodnih ili veštačkih, terorističkih napada ili bilo koje druge vrste poremećaja koji mogu negativno da utiču na celokupno poslovanje.

Proširenje sigurnog okruženja za rad od kuće

Data centri, koji u poslednje vreme sve intenzivnije postaju kritični deo mnogih kompanija, svakako bi trebalo da budu deo vašeg plana kontinuiteta poslovanja. Kao što znamo, svaki minut zastoja u data centru može da košta hiljade dolara gubitka u poslovanju. Osigurati kontinuitet podataka u data centru je ključno u slučaju bilo kakvih smetnji.

Plan kontinuiteta poslovanja ne podrazumeva samo planiranje za velike katastrofe poput zemljotresa ili poplava. Ovaj dokument takođe uključuje planiranje manjih poremećaja koji remete rad i mogu da budu jednako štetni, a postoji veća verovatnoća da se dogode. U trenutnoj situaciji, mnoge kompanije već su aktivirale svoje planove kontinuiteta poslovanja, što uključuje i rad zaposlenih na daljinu.

Ante Maršić, channel sales manager za CSE regiju, istakao je: „Iako rad na daljinu nije novi koncept sam po sebi, za IT menadžere i operatere data centara to može da predstavlja izazov, posebno pri upravljanju više edge lokacija ili poslovnica koje imaju manje serverske sobe. Uz odgovarajuće alate i rešenja, možete da napravite veliku promenu u planu kontinuiteta poslovanja vašeg data centra, osiguravajući tako bezbednost vašeg osoblja, te istovremeno upravljajući kritičnom infrastrukturom kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja.”

Inteligentna rešenja za nadzor i upravljanje mogu uveliko da podrže inicijative plana kontinuiteta poslovanja vašeg data centra, a ona uključuju:

Siguran i trajan pristup alatima za nadzor infrastrukture data centara.

Upravljanje izvan opsega za brzo rešavanje problema i ponovno pokretanje BIOS-a kada primarna mreža ili energetska rezerva ne radi.

Upravljanje serverom s KVM-om (Keyboard, Video, Mouse) na temelju IP-a za centralizovanu kontrolu spoljnog servera.

Intuitivni softver s niskom krivuljom učenja i lako razumljivom kontrolnom tablom.

Vertiv Avocent je dizajniran kako bi mogao da razume izazove s kojima se danas kompanije suočavaju i već godinama nudi rešenja koja IT osoblju omogućavaju rad od kuće uz minimalne smetnje u uobičajenom toku rada. Upravo zato je Avocent prvi izbor dobavljača uređaja za daljinsko upravljanje IT-jem u svetu u 2019. prema izveštaju IHS Markit-a.

Više detalja o Vertiv proizvodima i rešenjima saznajte na Vertiv.com ili kontaktirajte croatia.hello@Vertiv.com.

