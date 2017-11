Da li treba prodati kriptovalute Bitcoin i Ethereum?

Vrednost tržišta kriptovaluta dostigla je rekordnih 300 milijardi dolara zahvaljujući skoku vrednosti Bitcoina i Ethereuma.

Svi koji su nedavno prodali svoje Bitcoine uvereni da vrednost neće ići preko 8.000 dolara sada se hvataju za glavu u očaju. Tržište je Bitcoina nezadrživo raste, pa je tako trenutna vrednost ove kriptovalute preko 9.600 dolara! Očekuje se da će vrlo brzo dostići i magičnu brojku od 10.000 dolara.

Nova rekordna vrednost Bitcoina podigla je ukupnu vrednost tržišta ove valute na neverovatnih 150 milijardi dolara. Opravdano se postavlja pitanje da li je ovo realna vrednost ili će tržište u jednom trenutku da pukne. Ovo pitanje najviše muči one koji rudare ovu kriptovalutu. Oni se sad nalaze u dilemi da li da prodaju ili da čekaju novu promenu vrednosti, koja može da bude i strmoglavi pad.

Izgleda ništa ne može da uzdrma vrednost Bitcoina koji je u poslednje vreme pretrpreo nekoliko bezbednosnih incidenata. Čini se da je trenutno poverenje u ovu kriptovalutu na najvišem mogućem nivou, ali s obzirom na njenu nestabilnost, ne bi bilo neočekivano da vrednost padne brže nego što je rasla.

I Ethereum dostigao rekordnu vrednost

Ethereum, najvažnija valuta posle Bitcoina, dostigla je takođe rekordnu vrednost 485 dolara, dok se očekuje da pređe 500. Tržište kriptovaluta se eksponencijalno širi dok vrednosti dostižu neverovatne sume koje sve više deluju kao nerealne. Samo u periodu od juna do novembra vrednost tržišta je skočila sa 100 na 200 milijardi dolara. Taj rast deluje konzervativno u odnosu na poslednji skok sa 200 na 300 milijardi za manje od mesec dana.

Ostaje nam samo da pratimo tržište očekujući da se nešto desi do kraja godine. Da li će doći do rekordnog skoka ili tragičnog pada, pokazaće vreme. Do tada, razmislite o ulaganju u otvaranju Bitcoin rudnika, naročito ako imate stare telefone i pristup jeftinoj struji.

Izvor: Business Insider

