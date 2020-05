Da li znate šta se dešava u vašem data centru?

Da li je monitoring fizičkih parametara u data centru ili bilo kom drugom IT okruženju bitan i zbog čega je najisplativija investicija koju možete napraviti? Obezbedite bolji uvid u vašu IT infrastrukturu, zahvaljujući fleksibilnim, individualnim rešenjima za kontrolu i nadgledanje svih fizičkih parametara u vašem IT okruženju.

Kao i svaki živi sistem, tako i data centar treba da ima obezbeđene uslove za pouzdan rad IT opreme koja mora da radi bez prestanka tokom svog životnog veka. Da bismo to postigli, neophodno nam je da obezbedimo adekvatno napajanje električnom energijom, klimatizaciju, kao i dovoljan nivo bezbednosti i zaštite od fizičkih rizika.

Fizički rizici okruženja mogu biti brojni a navedeni elementi fizičke IT infrastrukture koji podržavaju rad data centra mogu da budu složeni sistemi i uređaji koji su skloni kvarovima pa istovremeno mogu predstavljati i rizik po rad opreme. Stoga je neophodno da postoji još jedan sistem koji će imati konstantan uvid u IT infrastrukturu, koji će kontrolisati i nadgledati sve fizičke parametre u informatičkom okruženju i obaveštavati nas o rizičnim promenama, a to je sistem monitoringa.

Nepostojanje sistema monitoringa u data centru ili monitoring parametra putem rešenja koja nisu tome namenjena, predstavlja rizik po rad data centra a samim tim i rad kompanije. Pritom, ovde mislimo na indirektan rizik jer bez konstantnog monitoringa parametara nećemo biti u stanju da znamo šta se u svakom trenutku dešava u data centru i s našom opremom kako bismo bili u stanju da reagujemo u što kraćem roku i sprečimo potencijalni downtime, u potpunosti zaštitimo opremu i podatke ili da umanjimo moguću štetu. Korist je dvostruka jer čak i ukoliko dođe do incidenta, možemo da iskoristimo podatke monitoringa za izradu izveštaja i utvrdimo uzroke kako bismo sprečili ponavljanje istog scenarija u budućnosti.

„Klima na maksimum i nema problema“

Neizostavan deo infrastrukture svakog data centra trebalo bi da bude sistem monitoringa fizičkih parametara. Nije baš uvek tako. U dosta slučajeva temperatura data centra prati se samo pomoću jednog senzora temperature na nivou cele prostorije jer „to je dovoljno“, dok se ostali veoma bitni parametri zanemaruju, čak i pored postojanja veoma izraženih fizičkih rizika unutar data centra ili njegovoj blizini, poput mokrog čvora, vodovodnih instalacija, zapaljivih materija itd. Vrlo česte su situacije i bez bilo kakvog monitoringa fizičkih parametara, već je rad servera, storidža, rutera i svičeva i još vrednijih podataka prepušten slučaju.

Problem prilikom merenja temperature vazduha u samo jednoj tački prostorije DC može dati lažnu sliku stanja i dovesti u rizik vašu vrednu opremu i podatke, skraćenje životnog veka opreme, prekomernu potrošnju energije, kao i garanciju proizvođača zbog nepoštovanja ambijentalnih uslova u kojima oprema radi (to se odnosi i na dokazivanje adekvatnih uslova).

Merenje temperature u jednoj tački prostorije nije adekvatno jer ne pokazuje najvalidnije podatke, a to su temperature vazduha na ulazu i izlazu iz servera i ostale opreme, tj. kakvim se vazduhom hlade. Moguće je da je temperatura vazduha na prednjoj strani reka viša od one koju prikazuje senzor „iz ćoška“, a možda je i vazduh previše hladan pa nepotrebno trošimo više energije na klimatizaciju.

Temperatura, iako najbitniji, nije jedini bitan parametar koji je potrebno nadgledati. Brojne su fizičke veličine bitne za rad našeg data centra i opreme, na koje se često ne obraća dovoljna pažnja. Samo neke od njih su: relativna vlažnost vazduha, pojava vode (u tački ili površinski), požara, korozivnih gasova, vibracije, kontrola pristupa, potrošnja energije, protok vazduha itd.

Rittal CMC (Computer Multi Control) – Monitoring system omogućava vam sve što je potrebno za nadzor data centra

Previše ili premalo vlažnosti vazduha u prostoriji može uticati na rad opreme i njen životni vek, a kako ćemo znati da li je u propisanim okvirima, ukoliko nemamo taj podatak.

Pucanje cevnih instalacija, curenje klima‑uređaja ili bilo kakav prodor vode u prostor data centra može takođe dovesti do prekida u radu, a bez monitoringa pojave vode, to ćemo saznati tek kada dođe do kvara opreme ili prekida u radu.

CMC – Monitoring system

Rittal CMC (Computer Multi Control) – Monitoring system omogućava vam sve što je potrebno za nadzor data centra – monitoring fizičkih parametara u realnom vremenu i daljinski menadžment uz automatsku dojavu alarma i obaveštenja kako biste u svakom trenutku bili u toku.

U pitanju je modularni sistem koji je veoma jednostavan za upotrebu, uz to je fleksibilan i lako se adaptira ili modifikuje prema korisnikovim potrebama. CMC sistem se bazira na centralizovanoj procesorskoj jedinici na koju se mogu povezati do 32 različita CAN‑bus senzora. Svi senzori se povezuju na procesorsku jedinicu redno, po principu plug & play i mogu se postaviti u rasponu do 100 metara.

Centralna jedinica se povezuje na komunikacionu mrežu putem eterneta, a njen rad se konfiguriše preko Web interfejsa i USB porta. Jedinica može slati alarme i obaveštenja preko e‑mail servera i SMS poruka na više adresa, u zavisnosti od tipa alarma.

Sistem se može nadograditi Dynamic Rack Control (DRC) sistemom, o kome je bilo više reči u prethodnom broju, kao i Rittal RiZone DCIM softverom za menadžment fizičke infrastrukture data centra koji, pored monitoringa, omogućava i upravljanje svim dostupnim SNMP uređajima u data centru, Rittal uređajima koje automatski prepoznaje, ali je moguća integracija i ostalih uređaja drugih proizvođača.

Zahvaljujući svojoj robusnosti, sistem ima primenu ne samo u IT već i u drugim industrijskim okruženjima, poput rekova koji stoje u nepovoljnim ambijentalnim uslovima ali i upravljačkim ormanima ili bilo kom drugom mestu gde je potreban pouzdan monitoring.

