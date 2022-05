Država Njujork poklanja robote starijima

Program organizuje Državna kancelarija za starenje Njujorka (New York State Office for the Aging – NYSOFA) u partnerstvu sa Intuition Robotics, izraelskim tehnološkim startapom.

Država Njujork pomaže stotinama starijih stanovnika da ostanu povezani sa voljenima

Centralni proizvod Intuition Robotics-a je ElliQ, robot „prijatelj“ koji ima zadatak da spreči usamljenost kod starijih osoba. Robot koji se aktivira glasom ne obavlja fizičke zadatke, već pokušava da zadrži starije odrasle osobe u kontaktu sa njihovim porodicama i zajednicama dok prati osnovne ciljeve zdravlja. NYSOFA će dati više od 800 ElliQ robota kao deo svojih stalnih napora da se „bori protiv društvene izolacije i podrži dostojanstveno starenje u sopstvenom domu“, navodi se u saopštenju organizacije. Starije odrasle osobe — posebno oni koji ostaju u svojim domovima umesto da idu u starački dom ili u pomoćne životne zajednice — uvek su bili u većoj opasnosti od izolacije zbog smanjene mobilnosti i starenja generacije bejbi bumera.

Prva godina pandemije COVID-19 pogoršala je ovaj problem, s obzirom na široko rasprostranjene savete da ostanete kod kuće i ograničite interakciju licem u lice. A u SAD je veća verovatnoća da će starije osobe živeti same nego bilo gde u svetu. ElliQ ima za cilj da ublaži ovaj problem tako što nežno podseća svoje ljudske saputnike da pozovu svoje voljene – nešto što mogu da urade koristeći sam ElliQ. Estetski ugodan stoni robot izgleda skoro kao lampa i nalazi se na ravnoj osnovi, na koju su takođe pričvršćeni zvučnik i jednostavan tablet. Starije odrasle osobe mogu da koriste tablet za obavljanje video poziva sa porodicom, slanje tekstualnih i foto poruka i učešće u programima vežbanja. ElliQ takođe može da upozna korisnike sa vestima, vremenskim prilikama, muzikom, igricama i drugim informacijama ili opcijama za zabavu.

Robot koristi svakodnevne prijave i redovne procene kako bi pomogao vlasnicima da prate svoje mentalno i fizičko zdravlje, a zatim da te zdravstvene informacije dele sa voljenim osobama od poverenja uz saglasnost. „Uprkos pogrešnim shvatanjima i generalizacijama, stariji ljudi prihvataju novu tehnologiju, posebno kada vide da su je osmislili stariji odrasli da zadovolji njihove potrebe“, rekao je direktor NYSOFA Greg Olsen u saopštenju. „Za one koji doživljavaju neki oblik izolacije i žele da stare u svom domu, ElliQ je moćna dopuna tradicionalnim oblicima društvene interakcije i podrške profesionalnih ili porodičnih staratelja”.

Menadžeri NYSOFA će odrediti podobnost za ElliQ program distribucije koristeći nekoliko kriterijuma, kao što su starost, pristup Wi-Fi mreži i lakoća druženja sa onima izvan njihovih domova. Kada se identifikuju primaoci, Intuition Robotics će se sastati sa njima kako bi obezbedili instalaciju i obuku. „Dugo smo verovali da će povezivanje starijih odraslih sa lokalnim zajednicama preko ElliQ-a dodati važan element u pružanju holističke podrške starenju“, rekao je suosnivač Intuition Robotics i izvršni direktor Dor Skuler. „Ovo partnerstvo sa NYSOFA-om nam pomaže da unapredimo tu misiju kroz inovativnu inicijativu..

Izvor: Extremetech

