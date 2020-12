Electronic Arts kupuje Codemasters

EA je ugrabio Codemasters, britanski studio koji stoji iza bezbroj trkačkih franšiza, uključujući Dirt, Project Cars i godišnje F1 igre. Pre nešto više od mesec dana, Take-Two Interactive, vlasnik 2K i Rockstar Games, objavio je da je postigao dogovor sa odborom Codemasters-a. Taj posao je procenjen na nešto manje od milijardu dolara.

Danas je odbor potvrdio da je „povukao svoju preporuku za Take-Two“ i umesto toga stavio odluku za akviziciju EA. Nije naveden razlog, ali pretpostavljamo da je novac igrao ulogu u odluci. Ugovor sa EA, na kraju krajeva, Codemasters procenjuje na 1,2 milijarde dolara.

Sveža krv za dalji razvoj posrnulih franšiza

EA već poseduje franšize Need for Speed i Burnout. Trenutno nijedna serija nije na dobrom mestu. Ghost Games su razvili Need for Speed Rivals (2013), Need for Speed (2015), Need for Speed Payback (2017) i Need for Speed Heat (2019), koji su svi dobili mešovite kritike. U međuvremenu je licenca Need for Speed data Criterion Games, studiju sa sedištem u Guildfordu, koji stoji iza Need for Speed: Hot Pursuit (2010) i Need for Speed: Most Wanted (2012). Criterion Games je takođe radio na Burnout Paradise (2008), poslednjem velikom ulasku u trkačku seriju.

EA bi lako mogao da koristi Codemasters da podrži Criterion-ov dugo očekivani povratak u franšizu Need for Speed. Kupac takođe veruje da to može da pomogne Codemasters-u u operacijama servisa uživo, analitici i drugim oblastima usmerenim na tehnologiju, kao što su umetnost i hvatanje pokreta. Electronic Arts želi da iskoristi svoje marketinško znanje kako bi proširio bazu obožavalaca i oko postojećih franšiza kompanije Codemasters. Velika gejming kompanija i kolektivna snaga Codemasters-a takođe bi mogli da izvrše određeni pritisak na timove koji stoje iza Forza Motorsport, Forza Horizon i Gran Turismo. Biće uzbudljivo dočekati nove igre iz legendarnog serijala Need for Speed.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet