Elon Mask tužen zbog vređanja spasioca

Kad se neko zove Elon Mask to znači da može da radi i kaže šta hoće – barem tako misli vlasnik Tesla i SpaceX kompanija jer nastavlja da priča svašta. Jedan od tih “gafova” je kontinuirano optuživanje spasioca sa Tajlanda da je pedofil. Naravno, usledila je tužba.

Svi se sećamo drame oko spašavanja dečaka iz poplavljene pećine. Dok su spasioci činili sve što je u njihovoj moći, Elon Maks je kreirao podmornicu koja će prevoziti dečake. On je svoju ideju promoviso po društvenim mrežama, a čak je u jednom trenutku i otišao na Tajland da se upozna lično sa situacijom.

Maskov ego je tada, čini se, zauvek povređen kada je spasilac Vernon Ansvort negativno komentarisao podmornicu. On je za Maskov projekat rekao da je reč o samopromociji i da mu je bolje da se skloni i pusti profesionalce da rade. Iako se ispostavilo da je čovek bio u pravu, deca su na kraju spašena, Mask mu to nije nikad oprostio. On ga je prvo nazvao “pedofilom”, da bi se kasnije izvinio. To izvinjenje je očigledno bilo neiskreno i urađeno pod pritiskom njegovih advokata.

Elon Mask priželjkuje tužbu?

Nakon nekog vremena, Mask je ponovo aktuelizovao “sukob” tako što je na Twitteru napisao da je Vernon “silovatelj dece” i da se nada da će ga tužiti. Gle iznenađenja – to se i desilo, pa mu se smeši isplata od 75.000 dolara.

I dok Mask očigledno ima dovoljno para za tužbu, njegove reakcije utiču na poslovanje njegovih kompanija. Nakon što je konzumirao marihuanu pri gostovanju u jednoj radio emisiji, on je imao i nekoliko neočekivanih komentara koji nisu baš legli investitorima.

Elon Mask nesumnjivo ima svakako neke dobre ideje, ali njegovo ponašanje može da se vidi kao znak nervoze zbog nestabilne budućnosti Tesla projekta, iako je SpaceX dobio prvog putnika. Milijarder iz Silicijumske doline očigledno voli da šalje kriptične poruke, praveći za sebe besplatnu reklamu. Šta će se desiti kada investitori izgube strpljenje?

