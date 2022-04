Elon Musk i Twitter: Kupovina o kojoj svi pričaju

Muskova aprilska objava da planira da kupi ceo Twitter nekima je zvučala kao šala, ali izgleda da se radi o pravoj pravcatoj istini. Sada nastavlja „avanturu“, a nakon što je sredinom aprila ponudio da otkupi 100% kompanije, a za oko 41 milijardu dolara.

The New York Times piše da bi akvizicija mogla zaista da se izvede do kraja, a poziva se na izvore koji su upućeni u temu. U izveštaju dalje stoji da se s pregovorima već daleko odmaklo, a ključni momenat je bila Muskova objava od pre nekoliko dana, kada je saopštio da je za kupovinu obezbedio 46,5 milijardi dolara. Dakle više od prvobitne sume.

Musk je u januaru počeo da kupuje akcije platforme Twitter, pa je do aprila postao vlasnik 9,2% kompanije. Odmah je krenuo s kritikama, te sugestijama kako bi mreža mogla da se popravi. Objasnio je da Twitter mora da se promeni da bi napredovao, jer će samo tapkati u mestu ukoliko zadrži trenutni oblik. To će se, kako je rekao, dogoditi ako postane privatna kompanija, dakle njegova – jer je on taj koji zna kako da otključa potencijal koji već postoji.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Ove izjave su uticale na rast vrednosti deonica, pa su Twitter akcije skočile za 18%. Da podsetimo, Musk neposredno pre ovoga trebalo da uđe u upravni odbor kompanije, ali se to nije dogodilo. U isto vreme se pojavila i vest da mu sledi tužba zbog investicija u Twitter, a zato što nije na vreme objavio kupovinu akcija. Otuda valjda želja za kupovinom cele kompanije, a ostaje da se vidi kako će upravni odbor kompanije reagovati na ponudu. Reakcije javnosti su, kao i uvek, pomešane.

Izvor: Mashable

