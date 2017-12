Elon Musk objavio broj telefona na Twitteru

Multimilijarder poznat po tehnološkim inovacijama pokazao je da je ipak smrtnik kao i svi ostali otkrivši svetu svoj lični broj telefona.



Jedan od najpoznatijih svetskih magnata, Elon Musk, slučajno je objavio svoj broj telefona na Twitteru umesto da pošalje privatnu poruku. U želji da kontaktira Johna Carmacka, šefa tehnološkog tima Oculusa, Musk je poslao tvit: “Da li imaš sekund da pričaš? Moj broj mobilnog je…”

Kad je shvatio šta je uradio, Elon je brzo obriso Tweet, ali svi znamo da kad se nešto objavi to ostaje večno. Tako je skoro 17 miliona pratilaca dobilo njegov broj, što znači da je imao prilično propuštenih poziva.

Novinari CNBC su pokušali da okrenu ovaj broj i dobili veoma interesantan zvuk sa sekretarice. Musk je namestio poruku iz video-igre God of War:”By the Gods you’ve done it. Somehow you’ve found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect” (Svih mi bogova uspeo si. Nekako si našao način da me čuješ. Nudim ti čestitke i moje poštovanje).

Zašto Musk traži Carmacka?

Nije jasno zašto je Elon Musk želeo da stupi u kontakt (preko Twittera?!?) sa Johnom Carmackom, mada već kruže priče da je reč o pokušaju regrutovanja. Facebook, koji je vlasnik Oculusa, odmah je stavio svima do znanja da Carmack ne ide nigde. Ipak, jedno je sigurno – Elon voli video igre. U tom slučaju je jasno zašto je zainteresovan za gospodina Carmacka koji je tvorac legendarnog Dooma, najpoznatije pucačine svih vremena.

Postoji šansa da je sve ovo planirano i da je reč samo o marktinškom triku koji najavljuje saradnju Tesla i SpaceX projekata sa Oculus tehnologijom, ali u tom slučaju ovo je veoma čudan način promocije. Umesto da razmišljamo zašto i kako, mnogo je zabavnije zamišljati lice Elona Muska kada je shvatio da je svoj lični broj telefona podelio sa desetinama miliona ljudi. Nadamo se da nije bio preterano vezan za taj, sada već stari broj telefona. Ovaj incident je samo još jedan dokaz da svako može da pogreši, bez obzira koliki je stručnjak.

I pored ovog gafa, Elon Musk je i dalje jedan od najuticajnijih biznismena današnjice. Ovaj stvarni Tony Stark (Iron Man) kako ga neki zovu, u poslednje vreme se češće pojavljuje u vestima, ali pre svega zbog uspešnih projekata. Tako je obećao i isporučio Australiji najveću bateriju na svetu kako bi rešili problem sa snabdevanjem struje, ali i ispunio želju čoveku na samrti i poklonio mu Tesla 3 model koji još zvanično nije ni izašao.

Izvor: BBC

