Elon Musk razočaran odlukom Billa Gatesa

Jedan auto napravio je juče trzavice na liniji dvojice najuspešnijih izvršnih direktora u SAD-u. Naime, Bill Gates kupio je novi premijum model Porsche Taycan, a Elon Musk je pokazao na društvenim mrežama ogorčenje zbog toga.

Twitter kao bojno polje

U utorak ujutru osvanuo je tvit Elona Muska kojim je pokazao svoje razočarenje zbog toga što je osnivač Microsofta spomenuo da je kupio električni auto Porsche Taycan umesto Tesle. Gates je u intervjuu za YouTube pohvalio električne automobile, i da je to jedan izuzetan sektor koji će pomoći da se smanji količina gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Kompaniju Tesla izdvojio je kao jednu od najbitnijih u tom procesu, koja je pokrenula i druge na razvoj električnih automobila.

Odmah nakon toga rekao da je ipak odlučio da kupi Porsche Taycan, premijum model električnog automobila, u kom izuzetno uživa, i smatra da ima najbolji odnos cena-kvalitet. Upravo zbog ovoga Elon Musk je reagovao napisavši da je Bill Gates pametan čovek, ali da ga razočarava to njegovo skakanje sa “stolice na stolicu”, kako je on to rekao.

