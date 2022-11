EnelPS: Praćenje složene IT infrastrukture i upravljanje njom

IT infrastruktura se konstantno širi, a kontinuitet poslovanja zavisi od najmanje krajnje tačke do najvećeg data centra. Javila se potreba za novim softverskim alatima da bi se održale otpornost i sigurnost infrastrukture. Pored toga, potrošnja energije konstantno raste i mora se meriti i upravljati njome.

Kompanija Schneider Electric je razvila EcoStruxure IT softver koji na moderan način nadgleda, planira, modelira IT infrastrukturu i upravlja njom, a kompanija ENEL PS je odavno implementira i primenjuje.

Fleksibilne opcije uključuju primenu on premise, kao i rešenje zasnovano na cloud-u za podršku hibridnim, distribuiranim IT okruženjima, od nekoliko lokacija do više hiljada lokacija širom sveta.

Univerzalna primenljivost

Mogućnosti EcoStruxure IT ne zavise od proizvođača opreme i daju prikaz vrednosti kroz aplikaciju.

Omogućeno je prikazivanje detalja za sve uređaje i pružanje brzog pregleda ulazne/izlazne snage, balansa i vremena rada, dok klikom pristupate uređaju u vašem Web interfejsu ili direktno na pametnom telefonu.

Koriste se saznanja iz više od 100.000.000.000 zapisa data centara koji se već nalaze u bazi podataka EcoStruxure. Ovi podaci vam omogućavaju da donosite odluke zasnovane na podacima o performansama, efikasnosti i zdravlju vaše opreme.

Postoji funkcija isključenja određenih ili svih alarma koji se odnose na uređaj, od jednog sata do jedne nedelje. Označavajući alarme kao „ponavljajuće”, EcoStruxure IT Expert preporučuje uređaje koji su dobri kandidati za isključivanje zvuka alarma. Može se odabrati željeni način primanja obaveštenja o alarmu, koristeći aplikaciju EcoStruxure IT ili putem e-mail-ova koji se mogu slati na izabranu adresu.

Grafikoni izmerenih vrednosti su prilagodljivi za svaku lokaciju, čime se dobija trenutni pregled najvažnijih informacija. Grafikoni se kreiraju za senzore s nadgledanih uređaja i prikazuju ključne vrednosti.

Uz automatski nadzor i funkcije vidljivosti uređaja, posebno za UPS, mogu se planirati i minimizirati zastoji servera jer EcoStruxure IT Expert pruža pregled i uvid u performanse UPS-a i proveru stanja sistema.

Možemo da zaključimo: EcoStruxure IT pomaže da se pojednostavi složenost široke IT arhitekture i modernizuje za trenutne i buduće potrebe.

I hardver pomaže

NetBotz, kao hardverski dodatak uz EcoStruxure IT, dizajniran je za nadgledanje i zaštitu od situacija koje mogu da izazovu prekid rada IT infrastrukture. Ovaj skalabilni paket umreženih uređaja, senzora, kontrola pristupa i kamera dizajniran je da zaštiti okruženje u rasponu veličine od mrežnih ormana do data centara. Modularni dizajn NetBotz uređaja i opciona korisnički definisana upozorenja omogućavaju laku integraciju.

ENEL PS, kao Elite partner Schneider Electric-a, korišćenjem EcoStruxure IT i drugih alata može vam obezbediti održavanje na osnovu predikcije o stanju opreme. Predviđanjem stanja opreme na osnovu obrade međusobno povezanih parametara optimizuju se troškovi održavanja i zastoja u radu opreme.

Autor: Dejan Stanivuk

