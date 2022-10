Epix će ponovo biti lansiran sledeće godine, ali kao MGM+

MGM 15. januara 2023. ponovo pokreće svoju filmsko orijentisanu Epix uslugu za strimovanje i TV kanal kao MGM+. Naći ćete ga i na poznatim mestima, uključujući Prime Video, drugim digitalnim uslugama i konvencionalnim TV provajderima.

Starzplay sada postaje Lionsgate+

Istovremeno, Starz je upravo rebrendirao svoj međunarodni servis za strimovanje Starzplay u Lionsgate+ za 35 od 63 zemlje u kojima posluje. U Severnoj Americi će i dalje biti uobičajeno ime Starz, dok će Lionsgate Play i Starzplay Arabia takođe ostati nepromenjeni. Kao i kod MGM+, stvarna usluga će ostati netaknuta. Ovde se više radi o kapitalizovanju imena Lionsgate i pokušaju da se popularno ime istakne.

Lionsgate planira da odvoji Starz od svog studijskog poslovanja. U oba slučaja, strategija je poznata. Kao što je slučaj sa oživljavanjem CBS All Access-a kao Paramount+, to je pokušaj da se na najbolji način iskoristi dobro poznati brend. Njihove kompanije za striming su relativno male u poređenju sa gigantima kao što su Amazon Prime Video, Disney+ i Netflix. Mnogi smatraju da promene imena same po sebi verovatno neće povećati potražnju.

