facebook kupuje giphy

Facebook je objavio da kupuje popularnu aplikaciju za pravljenje i deljene GIF animacija, Giphy. Cena po kojoj će ova kompanija biti prodata Facebooku iznosi 400 miliona dolara. Vest o ovoj akviziciji prvi je objavio Axios.

Integracija sa Instagramom

Ogromna biblioteka GIF animacija biće integrisana u Instagram i druge Facebook-ove aplikacije, najavljeno je iz ove kompanije. Giphy je jedna od najvećih baza GIF-ova, a nudi i alata za kreiranje i deljenje ovog sadržaja. Facebook već godinama koristi njihov API za pronalaženje GIF-ova u svojim aplikacijama Instagram, Facebook Messenger i WhatsApp. Prema njihovim izveštajima, oko 50% od ukupnog prometa Giphy-ja dolazi iz ovih aplikacija, a polovina samo sa Instagrama.

Giphy će u novom vlasništvu funkcionisati pod okriljem Instagrama, i sve će ostati isto kao i do sada, bar što se tiče korisnika i onih koji se bave kreiranjem GIF-ova. Ova zajednica nastaviće da funkcioniše kao da se ništa nije promenilo. Ono što se menja, odnosno ima šanse da se promeni jesu konkurentske aplikacije i firme koje koriste Giphy u svom radu, a to su Twitter, Pinterest, Slack, Reddit i drugi. Ostaje da se vidi da li će i za njih da se nastavi normalno funkcionisanje, ili će doći do nekih tenzija na ovoj relaciji.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet