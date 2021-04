Facebook olakšava isključivanje algoritamskog rangiranja u vašem News Feed-u

Facebook uvodi pregršt novih funkcija koje će korisnicima pružiti veću kontrolu nad njihovim News Feed-om.

Umesto toga možete da sortirate postove hronološki ili na osnovu omiljenih

Promene se zasnivaju na prethodnim podešavanjima funkcionalnosti News Feed-a. Prošlog oktobra, Facebook je predstavio alatku „Favorites“ koja omogućava korisnicima da odaberu do trideset prijatelja i stranica, dajući prednost njihovom sadržaju ili ga prikazujući u zasebnom fidu. Kompanija takođe nudi korisnicima mogućnost sortiranja njihovih fidova prema „most recent“, ali se ove opcije nalaze u menijima koji nisu lako vidljivi. Facebook sada ove filtere „Favorites“ i „Most recent“ čini istaknutijima, stavljajući ih na vrh News Feed-a, kao zasebne tabove između kojih korisnici mogu da se prebacuju.

Filter bar se globalno pokreće u Facebook-ovoj Android aplikaciji počev od 31.03. i dolazi u iOS „u narednim nedeljama“. Nije jasno da li će biti dostupan u web verziji Facebook-a. Ono što korisnici treba da znaju, jeste da filter bar nije trajni dodatak Facebook-ovom korisničkom interfejsu. Kompanija je rekla da će funkcija nestati ako korisnici sedam dana ne pristupe Favoritima. Tada će morati da pronađu svoje favorite kroz meni sa podešavanjima za News Feed i filter bar će se vratiti. Slično tome, kartica „Most recent“ takođe će nestati ako joj se redovno ne pristupa. Pored filter bara, Facebook uvodi novu alatku koja omogućava korisnicima da ograniče ko može da komentariše njihove postove i proširivanje sadržaja obuhvaćenog „Why am I seeing this?“ funkcijom.

Ovaj potonji alat predstavljen je prošlog aprila i omogućava korisnicima da kliknu na postove predložene od Facebook-ovih algoritama kako bi videli zašto im je preporučen. Ova objašnjenja sada će obuhvatiti predložene postove sa stranica ili ljude koje korisnici ne prate, pokazujući kako su teme, interakcije i lokacije u vezi sa postovima, dovele do toga da su predloženi. Ove promene su relativno male, ali u celini daju ljudima veću kontrolu nad Facebook-ovim često neprozirnim algoritmima.

Promene sugerišu da najveća društvena mreža na svetu želi da odbije kritiku zbog izbora koje su doneli njeni algoritamski sistemi. To nije iznenađujuće, s obzirom na to da se kompanija više puta našla na udaru studija koje pokazuju da ovi automatizovani sistemi pojačavaju dezinformacije i ekstremistički sadržaj, u očiglednoj nameri da podstaknu angažovanje korisnika – metriku koja upravlja Facebook-om. Ali, kao što je to često slučaj sa Facebookom, čini se da se kompanija koleba da se posveti promenama koje bi mogle da potkopaju statistiku angažmana. Ako filter bar nestane nakon sedam dana neaktivnosti, nameće se očigledno pitanje: da li je Facebook zaista ozbiljan u tome da dozvoli korisnicima da odaberu šta će videti na web lokaciji ili samo želi da stvori privid kontrole?

Izvor: Theverge

