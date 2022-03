Gmail-ov novi sidebar uskoro obavezan za sve naloge

Čini se da je najnoviji redizajn Gmail-a konačno počeo da stiže na veliki broj naloga tokom vikenda.

Gmail-ov vertikalni sidebar je danas opcija, a biće obavezan u drugom kvartalu 2022

Nova desktop verzija sajta menja dizajn iz 2018. pretvaranjem gornjeg i bočnog dela web aplikacije u sivo, pretvaranjem crvenog highlight-a u plavo i zaokruživanjem nekih uglova. Takođe dodaje veliki, drugi sidebar na levoj strani ekrana. Normalni sidebar Gmail-a koji prikazuje sve vaše odeljke pošte je još uvek tu, ali sada postoji cela dodatna bočna traka koja je u osnovi svičer za druge Google aplikacije. Nove boje su u redu, ali Gmail ionako može da koristi teme, tako da novi podrazumevani dizajn nije mnogo bitan. Ali novi „integrisani pogled“ i bočna traka će verovatno izazvati kontroverzu.

Nalazite se na Gmail.com da biste proverili svoj email, a sada sa strane ekrana postoje četiri nova dugmeta. Postoji „Mail“, što je samo Gmail. Zatim „Chat“ i „Spaces“, koji su oba za najnoviju Google-ovu uslugu za razmenu poruka, Google Chat. Zatim postoji dugme za Google Meet, Google-ovog Zoom konkurenta. To je skoro sve. Ako slučajno dobijete dolazni Google Chat, videćete pop-up sliku profila u praznini koja je na dnu nove bočne trake. Ovo je ogroman gubitak prostora za dugmad koja su irelevantna ako posetite Gmail da biste – koristili Gmail. Najvažnije je da ne možete da skupite novu bočnu traku, čak i ako planirate da nikada ne koristite Google Chat i Meet dok pokušavate da proverite email. Hamburger dugme u gornjem levom uglu izgleda kao da bi moglo da skupi novu bočnu traku, ali umesto toga sažima Gmail odeljke, a ne svičer aplikacija. Nikada ne možete učiniti da traka aplikacija nestane u novom Gmail dizajnu.

Istorijski gledano, mogli ste da odete do podešavanja Gmail-a i pojedinačno isključite Google Chat i Meet, ali prebacivanje prekidača na bilo koju od tih usluga izbacuje vas iz novog Gmail dizajna u Gmail Classic. To će biti problem u budućnosti kada “klasični” dizajn nestane. Nedostatak kontrole je ono što zaista čini ovaj svičer aplikacija ne tako dobrim dodatkom Gmail-u. Nova bočna traka je velika, zauzima ekrane za promociju nepovezanih proizvoda, i ne možete da je se otarasite. Google Chat je doneo neobjašnjivu odluku da odvoji četovanje 1 na 1 od grupnog chat-a (ili „Spaces“). Baš kao i mobilna aplikacija, novi Gmail ne prikazuje oba ova odeljka na istom ekranu. Funkcije chata i videa su deo Gmail-a već jako dugo, počevši od Google Talk-a 2006. i prvog Google-ovog video chata 2008. Na „klasičnom” Gmail dizajnu koji je dostupan danas, Google Chat i Meet su već integrisani sa Gmail-om i dostupni su na način koji izgleda kao bolji dizajn od ovog novog.

U klasičnom prikazu, postoji jedna bočna traka. Bilo koji odeljak se može sklopiti, a možete trajno isključiti bilo koji odeljak koji ne želite u podešavanjima. Stari Gmail dizajn je poštovao želje korisnika. Omogućio je konfiguraciju i na odgovarajući način koristio prostor na ekranu. Umesto da napravi dizajn koji pomaže korisnicima da obave stvari, Google je odlučio da ugrozi jedan od svojih najpopularnijih proizvoda kako bi izvukao metriku angažovanja za Google Chat i Google Meet. Ako još uvek niste dobili novi dizajn Gmail-a, uskoro bi trebalo da stigne i na lične i na „Workspace“ poslovne naloge. Kada vam se pojavi, trebalo bi da dobijete pop-up prozor koji kaže „Try the new Gmail view”. Ako ne, otvaranje zupčanika za podešavanja u gornjem desnom uglu prikazaće sličnu poruku ako vam je novi Gmail dostupan. Za sada možete da prelazite između „klasičnog“ i „novog prikaza“ Gmail-a, ali Google kaže da će do drugog kvartala 2022. opcija za vraćanje na klasični prikaz nestati.

Izvor: Arstechnica

