Google Duet AI može da generiše prilagođene šablone u tabelama

Ušteda vremena i lakša organizacija posla

Google testeri sada imaju priliku da provere još jednu novu Duet AI funkciju u Google Workspace-u. Nova bočna traka biće prikazana u Google tabelama. Korisnici mogu da opišu šta žele da rade, a Duet AI zatim može da kreira prilagođeni šablon koji će pomoći korisnicima da započnu svoju zamisao.

Prema izveštajima Google-a, ovo bi moglo biti korisno za one koji žele da obavljaju zadatke koji uključuju složenu organizaciju i praćenje. Kompanija predlaže upotrebu alata za kreiranje planova za proizvode, razvoj poslovnih strategija kao i razne vrste proračuna. Ako funkcija radi na način za koji je to zapravo predviđena, to bi moglo pomoći korisnicima da uštede mnogo vremena. Za sada je dostupna u Google-ovom programu za testiranje Workspace Labs.

Google brzo proširuje set AI alata otkako je najavio Duet for Workspace na svojoj I/O konferenciji prošlog meseca. Kada testeri unesu upit u veb verziju Docs-a, AI Duet može da generiše određeni tekst. Takođe, alat može automatski da integriše pametne filtere odnosno „čipove za pretragu“.

Što se tiče Gmail-a, veštačka inteligencija može da kreira mejlove i na vebu i na mobilnom uređaju. AI može da ponudi i kontekstualne predloge kao odgovore. Što se tiče slajdova, testeri će moći da generišu slike iz teksta.

Google planira da u narednim mesecima integriše više generativnih AI funkcija u Workspace Labs. U međuvremenu, Google-ov Bard AI sada može da izveze podatke koje kreira u Google Sheets, gde korisnici mogu da ih organizuju i modifikuju.

