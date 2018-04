Google Play Store predlaže Light i Go aplikacije

Google je počeo da uvodi jednu novinu unutar svoje prodavnice mobilnih aplikacija, Play Store. Radi se o promovisanju Lite i Android Go verzija aplikacija.

Na primer, kada korisnici odaberu instalaciju Facebook-a, pojaviće im se poruka o postojanju Lite verzije te aplikacije uz par osnovnih informacija o njoj. Naime, korisnicima će se prikazati njena veličina, u ovom slučaju Facebook Lite zauzima samo 1,6 MB, dok regularna verzija zauzima čak 60 MB.

U slučaju da imate manje slobodnog prostora ili slabiji mobilni telefon, preporučuje se upotreba Lite aplikacija kada je to moguće. Kada kliknete na View koji se nalazi ispod poruke o Light verziji, Google Play će vas automatski preusmeriti na stranicu Lite verzije.

Pored Light verzija, Google Store je počeo da promoviše i Android Go aplikacije koje su takođe namenjene hardverski slabijim uređajima. Tačnije, svim uređajima sa manje ili do 1 GB RAM-a, i koji su u cenovnom rangu ispod 100 dolara. S obzirom da mnoge Google-ove popularne aplikacije kao što su YouTube, Gmail, Google Maps i Google Search imaju svoje Go verzije, sada i korisnici sa jeftinijim uređajima mogu da koriste ove aplikacije.

