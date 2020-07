Horizon Zero Dawn izlazi 7. avgusta

Sony je pre nekoliko meseci potvrdio da će Horizon Zero Dawn igra stići i za PC, i time će prestati da bude ekskluziva za Sony PlayStation 4. Ova hit akcija Guerrilla Games-a će stići 7. avgusta u prodavnice Epic Store i Steam.

Epic Store & Steam će prodavati igru

Kako je najavljeno, dve prodavnice će prodavati igru Horizon Zero Dawn, i to Epic Store i Steam. Iako je igra do sada bila rezervisana samo za PlayStation 4, to od sada više neće biti slučaj jer igra stiže i za PC. Ova verzija Horizon Zero Dawn: Complete Edition uključuje Frozen Wilds DLC i mnoštvo vizuelnih nadogradnji za već poprilično dobru igru. Pojaviće se otključani okviri i podrška za ultra široke ekrane. Takođe, korisnici mogu da očekuju i poboljšano kretanje lišća, i još niz grafičkih opcija.

Svi oni koji igre igraju na PC-u, a do sada nisu imali priliku da probaju Horizon Zero Dawn, napokon će moći da na računaru igru koja se smatra jednim od najboljih PS4 naslova. Za postojeće HZD fanove, ovo je dobar izgovor da ponovo pogledaju Alovovu prvu avanturu uoči nastavka Horizon Forbidden West, koji Guerrilla i Sony imaju za cilj da izdaju za PlayStation 5 sledeće godine.

Izvor: Engadget

