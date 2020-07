ubisoft poklanja watch dogs 2

Najnoviji događaj koji se održava danas Ubisoft Forward, ponudiće više detalja zainteresovanima o Assassin’s Creed Valhalla i Hyper Scape, kao i o nekim drugim nadolazećim Ubisoft naslovima.

Ubisoft rešio da se otvori ka igračkoj populaciji

Ubisoft je rešio da na svom velikom događaju prikaže nove informacije o njenim velikim adutima u budućnosti, i to Assassin’s Creed Valhalla i Hyper Scape. Međutim, događaj će ostati zanimljiv i po poklanjanju igre Watch Dogs 2 svima koji uživo budu pratili ovaj događaj. Ako se prijavite sa svojim Uplay nalogom tokom glavnog dela Ubisoft Forward, igru Watch Dogs 2 dobićete na poklon. Takođe, ako se prijavite na kvizove sa trivijalnim pitanjima, postoje i druge nagrade koje možete osvojiti. 90-minutno predavanje počinje u 13.30.

Kompanija je najavila da će objaviti i više informacija o igri Watch Dogs: Legion. Izdavač je na E3 sajmu objavio da će doći do trećeg dela ove franšize, međutim do početka ove godine ništa nije znalo više. Ubisoft je u početku planirao da odustane od same igre, ali je u martu objavljeno da će ona ipak biti izbačena na tržište tokom ove godine. Možda će baš ovog vikenda biti otkrivene informacija o njihovim daljim planovima.

