ICANN blokira predlog da se .org proda profitnoj grupi

Profitna grupa možda ipak neće kontrolisati domen .org. Odbor ICANN odbacio je predlog Internet Društva da proda kontrolu nad domenom .org i PIR (Public Interest Registry), koji njime upravlja, privatnoj kompaniji Ethos Capital za 1,1 milijardu dolara.

To je bila kontroverzna ponuda od samog početka, budući da domen .org uglavnom koriste neprofitne organizacije – i to toliko da su zakonodavci morali da pošalju pismo u kom su izrazili zabrinutosti uključenim stranama. Grupa internet pionira takođe je udružila snage i zatražila od ICANN-a da spreči potpisivanje ugovora.

ICANN-ov odbor naveo je u svom saopštenju da je izvršio temeljnu istragu pre nego što je doneo odluku. Pregledao je „stotine stranica dokumentacije i odgovora“, najverovatnije u korist prodaje, koje su podneli PIR i Ethos Capital. Članovi odbora takođe su detaljno upoznati od strane ICANN organizacije, razmotrili su mišljenja Generalnog državnog tužilaštva i pročitali komentare javnosti na ICANN forumu.

Odbor je na kraju zaključio da će prodaja promeniti „fundamentalnu prirodu javnog interesa PIR-a u entitet koji je dužan da služi interesima svojih korporativnih akcionara“. Odbor je takođe izrazio zabrinutost zbog duga u iznosu od 360 miliona dolara koji bi Ethos Capital trebalo da preuzme kupovinom. Postavlja se „dodatno pitanje o tome kako će oni koji su registrovani na .org biti zaštićeni ili koje će imati koristi od ove konverzije“.

BREAKING: ICANN has voted to REJECT the sale of the .ORG registry to private equity firm Ethos Capital. This is a major victory for the millions of nonprofits, civil society organizations, and individuals who make .ORG their home online. #SaveDotOrg https://t.co/K2qk85c3Ug pic.twitter.com/sFLcwZqU1B

— EFF (@EFF) May 1, 2020