Intervju: Dizajneri u digitalnom svetu – Fuchs+Dachs studio

Dušan i Sanja Čežek iz Novog Sada, osnivači su kreativnog studija Fuchs+Dachs koji se bavi digitalnim dizajnom, a već godinama žive i rade u Pragu. Globalno tržište su osvojili svojom video igrom Ministry Of Broadcast, koja je već dobila desetak nagrada uključujući najbolji Art i Gameplay. Igra će biti objavljena u celom svetu za Nintendo Switch, Playstation 4, PC i Mac krajem ove godine. Dušan i Sanja su se nedavno vratili sa najvećeg svetskog gejming festivala Tokio Game Show, gde su predstavili svoj rad, a nama su otkrili kako su ušli u svet gejminga i koji su im planovi za budućnost

Koji su vaši utisci sa sajma u Tokiju, kako ste bili dočekani i kako je prošlo prezentovanje vaše indie igre?

To je najveća gejming konferencija u svetu, koju za jedan dan poseti preko 100.000 ljudi. Imali smo priliku da vidimo sve naslove koji su izašli ove godine, ili treba da izađu, kao da upoznamo veliki broj studenata i profesionalaca, koje igre zanimaju ili na njima već uveliko rade. Oduševljeni smo rezultatima konferencije, prvenstveno jer smo za samo četiri dana imali priliku da vidimo kako azijsko tržište i gejmeri reaguju na Ministry of Broadcast igru, koja sada ulazi u završnu fazu izrade. Od našeg izdavača Playism, dočekani smo fenomenalno, oni su svoj posao prezentovanja igre uradili na najvišem mogućem nivou. Mnogo novinara se okupilo oko igre, dali smo preko deset intervjua za nacionalne gejming televizije i veoma značajne medije kao sto su IGN Japan, što nam je bila izuzetna čast.

Koji su glavni izazovi vašeg poziva? Kako ste ušli u gejming svet?

Kada bismo rekli ‘slučajno’, lagali bi, ali jeste se desilo izuzetno spontano. Uvek smo nekako išli ka igrama, jer su nam oboma one bile veliki deo detinjstva. Uticale su na formiranje naše ličnosti, humora i našu kreativnost. Sanja je prve igre počela da radi kao frilenser 2013. godine. Nakon što bi završila posao u advertajzing agenciji, odlazila je kući i radila igre za Android i iOS telefone. U pitanju su bile igrice kratkog sadržaja od kojih su neke bile edukativnog tipa za decu. Dušan je u gejming uplivao malo kasnije, odmah nakon što je posle deset godina odlučio da napusti advertajzing i posveti se studiju Fuchs+Dachs u potpunosti. U januaru 2018. godine krenuli smo zajedno sa Twin Petes studiom iz Brna da pravimo svoju prvu igru “Ministry of Broadcast”, za koju smo nakon nepuna tri meseca dobili i prvu nagradu za najbolji gameplay, što nam je potvrdilo da smo na dobrom putu. Na sreću ili na žalost mi smo sami sebi najveći izazov, jer volimo da menjamo oblasti delovanja, te uvek uplivamo u nešto što ne poznajemo dovoljno. Ali ovo naš posao čini strašno zabavnim. Ne pratimo trendove, ne zanimaju nas, bilo da je to marketing, ilustracija, dizajn, gejming ili nesto potpuno treće, nastojimo da ostanemo samo svoji i kao individue i kao studio.

Koji su trendovi u gejming industriji danas, gde se kreće generalno industrija zabave? Koliko se prepliće gejming i filmska produkcija?

Gejming industrija je trenutno jedna od najvećih i najbrže rastućih u svetu, te je svaka vrsta stila i priče dobrodošla jer, ukoliko je igra izvedena dobro, naćiće svoju target grupu. Generalno govoreći, industrija se trudi da što više uključi igrača u svet, ne samo dok je kod kuće i za playstation-om ili kompjuterom, nego i dok je udaljen od svega toga, pa čak i offline. Ovo je vrlo zabavno, jer otvara nova polja za igranje i istraživanje nama koji igre pravimo, a pritom nas zanima više nego samo grafika i development. Video igre trenutno prednjače zbog toga što je čovek više uključen u priču, ima mogućnost da vrši interakciju sa drugim ljudima dok se igra i delimično ili u potpunosti odlučuje o ishodu. Svi koji odlučimo da poklonimo svoje vreme igri ili filmu, očekujemo zauzvrat barem dobru priču. Filmovi je, po mom mišljenju, sve manje imaju jer se u poslednje vreme većina snima na osnovu istinitog događaja pa se snimi u dokumentarnom stilu ili se šalje nekakva globalna poruka koja nije ni baš najbolje upakovana. Scenografija je uglavnom slična ili ista, ni sa kolor korekcijom nije previše drugačija priča. Ipak, mislim da se video industrija i filmska industrija spajaju i da budućnost ide u tom pravcu. Netflix je tako nešto uspeo da uradi sa nekoliko svojih poslednjih serijala i filmova. Dok god je dobra naracija tu, ljudi će uvek biti zainteresovani, bio to film ili video igra.

Kako ocenjujete domaću gejming scenu?

Srbija ima ogroman potencijal generalno kada govorimo o umetnosti, bilo da je to pravljenje igara ili knjiga, ili nešto u potpunosti treće. Fuchs+Dachs studio sarađuje sa puno naših kreativaca, jer mislimo da pored toga sto su izuzetno talentovani i vredni, imaju neverovatnu sposobnost da se prilagode bilo kakvom projektu. Međutim ono što na srpskoj kreativnoj sceni fali jesu prilike da se mladi ljudi spoje sa investitorima, biznismenima koji bi mogli u njihov rad da ulože ili eventualno da im pomognu da prodaju. Mislimo da, iako već postoje, definitivno fali još malih nezavisnih studija. Međutim sigurni smo da ih ima veoma malo jer je generalno teško održati se nezavisnim, kada od strane države ne postoje neke veće olakšice za mlade, koji nastoje da osnuju svoj biznis.

Šta je ono po čemu se vaš studio razlikuje od drugih, koja je vaša specifičnost?

Uzimajući u obzir da Dušan i ja imamo istu kreativnu energiju i uloge u studiju, ono što nas drastično razlikuje međusobno jeste drugačiji senzibiliet i pristup, te uvek pažljivo i prema projektu biramo ko će da ga vodi. Tu naš studio pokazuje fleksibilnost da se prilagodi bilo kakvom izazovu. Ono što bismo mogli da napomenemo jeste činjenica da imamo horizontalnu hijerarhiju, što znači da projekat ‘čuvaju i vode’ Sanja ili Dušan, ali kreativci su 100% odgovorni za svoj deo posla, jer su vrlo često ljudi sa kojima sarađujemo zapravo izuzetno iskusni u svom poslu. Kreativce sa kojima sarađujemo biramo prema njihovom stilu, senzibilitetu i vrsti našeg projekta. Takođe, gledamo da dogovorimo rok tako da imamo vremena da istražimo temu, uradimo svoj posao na najvišem mogućem nivou, a da pritom ljudi koji sa nama sarađuju nemaju stres od nekakvih datuma, koji postoje ali nisu nerealni. Volimo ograničenja, ukoliko ih nemamo postavimo ih sami, jer smo tada mnogo kreativniji i uporniji. Druga stvar koja nas znatno razlikuje jeste to da su nam konferencije zabavne, ali našem studiju su galerije privlačnije. U Fuchs+Dachs studiju imamo izuzetno visok standard kada su u pitanju i najmanji projekti, jer bismo voleli da svaki od njih bude u prilici da jednog dana bude deo neke galerije. U maju 2019. godine smo imali čast da predstavimo kreativnu direkciju za “Ministry of Broadcast” igru u Cartier Galeriji u Parizu. Većina igračaka koje smo dizajnirali i izradili 2015. godine, danas su deo galerija u Hong Kongu, Berlinu, Amsterdamu i ostalim velikim gradovima sveta.

Planovi za budućnost?

Definitivno planiramo “Ministry of Broadcast” drugi deo, jer već uveliko pišemo scenario, razgovaramo o kreativnoj direkciji i planiramo tim koji će raditi sa nama na igri. Iako imamo jako puno ideja za sledeće igre, idemo korak po korak, jer želimo da ostanemo nezavistan studio. To je danas moguće samo ako se ne zalećete i dobro osmislite šta ćete dalje iako vam trenutno dobro ide. Paralelno sa igrom, razmišljamo i radimo na realizaciji otvaranja škole, na teritoriji Srbije, a koja bi mladima pomogla da krenu da rade na igricama, ali ne samo da rade već i da se u startu njima ozbiljno bave. Voleli bismo da prenesemo svoja iskustva i pristup poslu nadolazećim generacijama i time da im olakšamo početak. Koliko god internet bio na raspolaganju sa besplatnim kursevima, na kraju vam ipak treba neko ko je u tome da vas provede kroz pravila igre. Za ovako nešto naš studio ima malo svežije ideje i pristupe u prenošenju iskustva u poređenju sa tradicionalnim pristupima, ali o tome bismo voleli uskoro da pričamo, kada budemo imali sve zaokruženo.