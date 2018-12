Kako iskoristiti novogodišnje promocije operatera

Nova godina je tradicionalno vreme kada su najbolje promocije operatera. Olakšana mogućnost raskida ugovora i promene operatera sa zadržavanjem broja dovela je do još jače borbe za nove korisnike. Koje su vam opcije ovog decembra, čak iako ste pod ugovorom?

Da novogodišnje promocije itekako imaju smisla govori i poslednje istraživanje RATEL-a. Kad je promena operatera u pitanju, oko 30% ispitanika menjalo je operatora. Ispitanici koji su menjali operatora učinili su to u 35% slučajeva zbog niže cene usluga novoizabranog operatora. Interesantno je da je 29% ispitanika promenilo operatora na preporuku poznanika, a 12% je to učinilo zbog promotivnih cena usluga. Mogućnost zadržavanja broja telefona prilikom menjanja operatora je iskoristilo 40% ispitanika.

Šta nam govore ovi podaci? Jasno je da je sve više korisnika spremno da promeni mrežu, i da će u narednom periodu taj broj još više da se poveća kako budu isticali dvogodišnje ugovorne obaveze. Prošla su vremena velike vernosti jednom brendu, sada je konkurencija oštra, a prelazak iz jedne mreže u drugu nikad lakši. Iako su nova pravila odavno stupila na snagu, mnogi korisnici i dalje ne znaju da operateri ne mogu više da ih penalizuju za raskid ugovora.

Možda toga niste svesni, ali vrlo verovatno možete po veoma povoljnim uslovima da raskinete svoj sadašnji ugovor. U tom slučaju možete da se odlučite za novogodišnje promocije operatera. Čak i da želite da ostanete u svojoj mreži, postoje velike šanse da ćete moći da dobijete bolje uslove.

Šta donose novogodišnje promocije operatera?

Kako prenosi RATEL, kvalitet usluga prenosa podataka koji pružaju sva tri operatora je veoma dobar i na nivou je mobilnih mreža u Evropi. To dodatno potvrđuje tvrdnju da korisnici ne menjaju mrežu zbog kvaliteta usluga koje dobijaju, već zbog cene paketa i sadržaja koji dobijaju. Kako korisnici u Srbiji koriste do 3GB podataka mesečno po ovom istraživanju, može se reći da je to novi standard za prosečne pakete.

Podaci koji se nude u okviru paketa je glavni adut u novogodišnjim promocijama operatera, jer su i oni svesni da nikoga više ne interesuje broj minuta. Zato minute i SMS sad svi nude u “beskonačnim” količinama prema svim mrežama. Kako su gigabajti sada praktično jedina razlika u paketima, operateri su se okrenuli stvaranju benefita koji dolaze korišćenjem više usluga ili povezivanjem više korisnika.

Naravno, možda i najvažniji diferencijator je ponuda telefona i njihova cena uz određeni paket. Ipak, sada su mnogi telefoni dostupni u svim mrežama, tako da pravu razliku pravi – cena i broj gigabajta. Dodatnu korist koju žele da istaknu operateri su dodatne pogodnosti kada je online poručivanje u pitanju. Tako da kupovinom putem intereneta možete da računate na bar 1GB više mesečno, ali i na povoljnije cene telefona.

Jeftiniji paketi i telefoni

Ukoliko se još uvek niste odlučili za novi paket, još uvek imate vremena da odlučite. Za dve nedelje koliko će još trajati novogodišnje promocije operatera, još uvek imate vremena da raskinete ugovor i potpišete novi. Na vama je da odlučite da li želite da uđete u kompletan proces.

Ukoliko se odlučite za to pred vama su ponude operatera koje idu od plaćanja paketa po ceni jeftinijeg, kao i “poklanjanje” gigabajta uz nove pakete i to do 15GB ili duplo više. Kada se odlučite za paket sledi odabir novog telefona i upoređivanje njegove cene sa ekvivalentnim paketom konkurencije. Na vama je da dobro izvagate da li želite potencijalno jeftiniji telefon ili bogatiju ponudu u okviru paketa. Sada svi nude dodatne bonuse uz svoje pakete, a češljanje svi benefita ume da bude prilično komplikovan proces.

Davno su prošla vremena upoređivanja minuta, SMS-a i cene paketa. Sada je bitno da krenete od sebe i zapitate se “šta mi zaista treba i koliko to želim da platim?”. Nekada nije sve ni u “količini interneta” ni u telefonima. U krajnjem slučaju, ne treba svakome novi telefon baš svake godine, zar ne?

Podelite s prijateljima

Tweet