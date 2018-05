Nezadovoljni parlamentarci, format ispitivanja koje odgovara Zuckerbergu, beskonačno ponavljanje floskula i izvinjavanja. Kako je prošlo ispitivanje Zuckerberga u Evropskom parlamentu? Onako kako je vlasnik Facebooka samo mogao da poželi.

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg izvinio se pred evropskim parlamentarcima za ulogu kompanije u Cambridge Analytica skandalu kao i za omogućavanje lažnih vesti da dominiraju platformom. Izvinjavanje se ponovilo još nekoliko puta, ali i pored traženja oprosta čini se da je Zuckerberg opet predriblao političare. Da li je moguće da Mark baš svaki put izađe kao pobednik na saslušanjima?

Neuspešno ispitivanje Zuckerberga u Evropskom parlamentu?

Parlamentarci su bili blago rečeno nezadovoljni rezultatima ispitivanja koje nije dalo nikakve bitne odgovore. Jedan parlamentarac je ispitivanje označio kao propuštenu priliku. Glavni razlog je format ispitivanja gde su se političari prvo obraćali, da bi nakon svih njih Mark Zuckerberg davao odgovore. Jasno je da mu ova forma ostavlja prostor da bira na koja pitanja će dati odgovor, a koja će u potpunosti ignorisati. I dok su predstavnici američkog Kongresa postavljali pitanja na koje je Mark odmah morao da odgovori, Evropljani su imali izlaganje nakon čega se obratio Zuckerberg.

Vlasnik Facebooka došao odlično pripremljen

Mark je proveo 22 minuta birajući na koja će pitanja da da odgovor, nakon čega se obratio parlamentarcima sa pripremljenom pričom. I dok su neki parlamentarci optuživali Zuckerberga da je insistirao na ovako glupom formatu ispitivanja, ispostavilo se da to nije tačno. Ovaj inovativni format je očigledno odobrio predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. On je rekao da su parlamentarci bili svesni da je Markovo vreme ograničeno, ali da su ipak odabrali da pričaju dugo. On je dodao da će Zuckerberg na postavljena pitanja dostaviti pisani odgovor (kad se dogovori sa savetnicima i advokatima).

Zuckerberg tako nije odgovorio na pitanja da li smatra da Facebook ima monopol kad su društvene mreže u pitanju, kao i kako planira da koristi podatke koje prikuplja WhatsApp. Takođe nije da odgovor na temu lažnih profila i korišćenja ličnih podataka ljudi koji nisu na Facebooku. Dosta parlamentaraca je postavljalo prilično neprijatna pitanja, na koja nisu dobijeni odgovori. Kad se podvuče crta, jasno je da je Mark Zuckerberg fantastično odigrao svoju ulogu i odradio gostovanje u Evropskom parlamentu. Mark – Evropa 1:0, čeka se samo ko će primiti više golova kad krene GDPR.

Izvor: BBC

