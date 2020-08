Kako redovno ažuriranje softvera utiče na vaš pametni telefon

Tehnološko tržište vrvi od novih modela telefona koji obećavaju nezaboravno korisničko iskustvo. Bez obzira na to da li ste IT entuzijasta ili svakodnevni korisnik, zbog različitosti ponude nije lako odabrati telefon koji će ispuniti sve vaše potrebe. Nažalost, mnogi korisnici već nakon nekoliko meseci završe sa uređajima koji su „zapeli“ na zastarelim verzijama softvera i servisa, kao i sistemima zaštite koje nije moguće ažurirati.

Takva ograničenja onemogućavaju efikasno deljenje sadržaja i korišćenje najnovijih softvera za unapređenje karakteristika telefona, a pritom se izlažu i brojnim opasnostima koje vrebaju na internetu, poput virusa, DDoS napada ili krađe privatnih podataka.

Sa fokusom na najboljem korisničkom iskustvu, Samsung je svoje pametne telefone dizajnirao tako da poseduju najnovije verzije Google servisa i dvostruki sloj zaštite, uz dodatak službenih Android aplikacija, kako bi se izvukao maksimum iz svakog uređaja. Sa Galaxy telefonom na dlanu, pored pristupa najnovijim tehnološkim trendovima i inovacijama, imaćete i svojevrsnog „pomagača“, koji podstiče na fizičku aktivnost, produktivnost i zabavu.

Zaboravite na probleme uz Playstore i redovna ažuriranja

Vaše kolege i prijatelji koriste najnoviji Android OS, dok se vaš pametni telefon nasumično sam od sebe gasi i blokira? Često se pitate zašto njihova kamera stvara kvalitetnije fotografije, iako vaša ima više megapiksela? Uz redovno ažuriranje softvera i najnovije verzije aplikacija na Google Playstore servisu, vaš Galaxy uređaj funkcionisaće besprekorno. Playstore štiti i od svih rizika preuzimanja aplikacija ručno putem web stranica, koje mogu uzrokovati štetu i računaru i pametnom telefonu. Dodatno, Google Alerts upozorava na potencijalno nebezbedne aplikacije, a zahvaljujući mesečnim ažuriranjima, bićete zaštićeni od bilo koje opasnosti, poput phishinga, curenja podataka ili nesigurnih Wi-Fi mreža.

Uživajte u digitalnom svetu bez ograničenja

Pametni telefon je „pametan“ ne zato što je zahvaljujući njemu moguće razgovarati ili praviti lepe fotografije, već zbog toga što se koristi za posao i zabavu, ali i održavanje veza sa kolegama, prijateljima i porodicom putem različitih kanala. Samsung i Google udružili snage i stvorili aplikaciju Google Duo – alat za video konferencije visokog kvaliteta i brzine koju pokreće stabilna povezanost putem Galaxy Wi-Fi 6 tehnologije. Savršen primer pametnih telefona su najnoviji Samsung uređaji, poput Galaxy Note20 serije, budući da nemaju ograničenja za prethodno instalirane aplikacije i servise, a samim tim i nema potrebe za ručnim podešavanjima.

Google Maps – idealni i najpouzdaniji saputnik

Dobro snalaženje u prostoru pre svega zavisi od koncentracije i spoljnih nadražaja. Međutim, usled ubrzanog načina života, koncentracija često izostaje, a rezultat toga je da ne percipirate dobro mesta pored kojih prolazite svakog dana. S druge strane, današnji životni stil uključuje i česta putovanja u nepoznate gradove i države. Pouzdani saputnik u takvim situacijama je Google Maps. Zašto je ova aplikacija tako posebna? Jednostavno, reč je o najboljoj navigacijskoj platformi, koja savršeno funkcioniše u svim situacijama. Nije važno idete li peške, vozite ili koristite javni prevoz – Google Maps uvek izvlači tačne podatke o udaljenosti, trajanju putovanja i najboljim rutama. Nema više straha od pogrešnih skretanja ili gubljenja, jer aplikacija uvek prilagođava predlog rute prema vašoj trenutnoj lokaciji, kako biste do odredišta stigli na najbrži mogući način.

Rade kao jedno: Windows računar i Galaxy

Nije novost da se Microsoft Office koristi u svim industrijama, pogotovo kod rada na daljinu. Za one koji žele da sinhronizuju telefon sa računarom, Samsung i Microsoft zajednički stvaraju korisne svakodnevne alate, poput skeniranja u PDF formatu ili prebacivanja podataka u Excel tablice. Pristupite svojim fotografijama, porukama i notifikacijama putem funkcije Link to Windows i aplikacije Your phone companion, kako biste izbegli nepotrebno trošenje vremena povezujući se sa računarom putem kabla ili koristeći oba uređaja istovremeno za sinhronizaciju podataka.

Zabava po vašem izboru

S obzirom na to da smo tehnološka generacija, uglavnom se nakon napornog radnog dana ili dugog učenja opuštamo ispred ekrana. Možete li da zamislite telefon koji nema pristup streaming servisima poput Neftlixa? Ne možemo ni mi. Baš zato Samsung dolazi sa dodatnim Neftlix sadržajima, specijalno osmišljenim samo za Galaxy uređaje. Upravljajte svojim telefonom glasovnim naredbama putem Bixby aplikacije, ili uživajte čitajući vesti i igrajući najnovije igrice uz Samsung Daily. A šta je sa muzikom? Vaša playlista dostupna je jednim dodirom na YouTube Music aplikaciji, koja pušta vaše omiljene pesme bez nužne reprodukcije video sadržaja. Ukoliko ipak više volite da gledate video zapise, najveću bazu sadržaja možete pronaći na YouTube Premium aplikaciji.

Ne možete da pronađete telefon? Biće tu uz samo nekoliko klikova

Pametni telefoni su sa nama tokom čitavog dana i u najrazličitijim situacijama, pa se često desi da ih negde zagubimo. Kada se to dogodi, jednostavno locirajte svoj telefon ili prikažite poruke onome ko ga pronađe putem Find My Device opcije na Google Chrome aplikaciji na računaru. Ako i pored toga ne uspete da pronađete telefon, duboko udahnite i ne brinite za svoju privatnost i podatke – ako je neophodno, sve može biti izbrisano jednim jedinim klikom.

Podelite s prijateljima

Tweet