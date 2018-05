Kako se obući za intervju u IT firmi

Iako ste upoznati kako se obući za teretanu, ili kada je hladno ili idete na plažu, međutim, kako se obući za veoma specijalne prilike, kao što su intervjui za posao, slavlja i “dress code: casual” nije uvek jednostavno. Pitali smo za vas stručnjake “Kako da se obučete za intervju za svoj prvi tech posao?” Potražili smo od njih savet i pitali ih za trikove u oblačenju za prilike kada bi trebalo možda malo više suptilnosti u oblačenju umesto casual dress code Google-a.

Kada je reč o oblačenju u tehnološkoj industriji, ljudi to u najvećoj meri identifikuju sa stilom oblačenja ljudi koji vode te firme: Mark Zuckerberg u majici i duksu, ili Steve Jobs u rolci i farmerkama. To je suprotno od formalnog dress code i više ide ka ideji sve je nosivo. Dakle, kada je u pitanju priprema za vaš prvi tech intervju u Silikonskoj dolini ili drugde, pitanje je da li u redu da obučete bilo kakvu staru stvar ili da li bi trebali da iskoristite taj stil? Prema ekspertima, to zavisi.

Ryan Bonnici, GMO G2 Crowd-a, koji je radio na višim menadžerskim pozicijama u Salesforce-u, Microsoft-u i HubSpot-u, kaže da je svašta video kada je u pitanju oblačenje na intervjuima za posao. “Zaista mislim da svima ne odgovara sve”, kaže i dodaje da se sve svodi na kulturu firme. “Zavisi od kompanije za koju radite, vaše uloge i CEO-a.” Bonnici uvek preporučuje kandidatima da provere web stranicu kompanije Glassdoor ili kompanijski web sajt i tamo pronađu savete kako da se obuku.

Stephen Milbank, suosnivač startapa Button sa sedištem u Njujorku, slaže se s njim, rekavši da će se kandidati pojaviti u svemu od kombinezona, duksa do blejzera. “Većina inženjera s kojima smo razgovarali dolaze iz drugih startap kompanija ili kompanija koje prate kulturu oblačenja postavljene na mestima poput Google-a ili Facebook-a. Tako da je sve slično: džins i majice, i majice s kratkim rukavima, i uobičajena casual garderoba “, kaže Milbank i objašnjava, „Moj CTO ima svoj osećaj za stil kojim postavlja standard za svoj tim. Uživa u havajskim košuljama, majicama sa natpisom i Warby Parker naočarima. Tim prodaje se više drži J.Crew business casual dress code, jer imaju više eksternih sastanaka sa klijentima.”

Obojica stručnjaka naglašavaju da je udobnost važnija od savršene prezentacije. “Na kraju, kako obavljate posao je ono o čemu mi vodimo računa. Želeo bih da mislim da smo mi u tech industriji, više okrenuti talentima i sposobnostima, nego bilo čemu u vezi sa pojavom”, kaže Milbank. Ovde nam daju neke naznake o spektru oblačenja za tech intervju, bilo da očekujete da ćete morati da ga obučete ili ćete se držati casual stila oblačenja. “Za intervju ne možete da pogrešite sa fit pantalonama ili jednostavnim farmerkama, prilagođenom jaknom, i košuljom koja se zakopčava na dugmad. Kod novih kandidata često postoji tendencija da se obuku suviše formalno. Ukoliko obučete kompletno odelo, i stavite kravatu, to bi moglo da znači da niste iz industrije, zato što je toliko retko da ćete videti nekoga u odelu, a još ređe odelo i kravata. Posegnite za belom košuljom na dugmad, i izbegnite košulje sa ludim šarama ili ispisanim sloganima i sličnim stvarima. Cilj je smart causal.”

“Sve u svemu, treba da imate na umu da ste sigurni da ste zaokružili svoju outfit. Dakle, ako nosite pamučne pantalone i blejzer možda ćete se osećali prijatno ukoliko nosite majicu ispod blejzera. Ako se odlučite za farmerke i causal blejzer, predlažem da obučete lepu belu košulju. Potreban je balans. Držao bi se dalje od japanki, patika, vrištećih šarenih cipela. To ne znači da ne možete da ih nosite kad počnete da radite. Smart i casual, udobne cipele bile bi dobar izbor, dok ja preferiram lepe, kožne cipele, koje idu odlično sa pamučnim pantalonama. Na primer, sa jednom ili dve šnale.”

“Slično kao i muškarci i žene neće pogrešiti sa dobro prilagođenim smart casual izgledom ili kao što je dobar blejzer i bluza sa pantalonama ili farmerkama. Neutralne boje se najbolje slažu, ali nemojte da se plašiti da izgled upotpunite sa malo boje. Izbegao bih T-majicu i majice na brtele, i sa dubokim V izrezom i to kako za muškarce tako i za žene. Takođe bih preporučio ravne ili niske štikle, u zavisnosti šta vam je udobnije.” Bonnici.

“Postoji izvesna svest i ponos kako želite da se predstavite i ako želite da se uvučete u trenerke sa majicom, to bi moglo da ostavi pogrešan utisak, ali neki inženjeri nisu svesni svog spoljašnjeg izgleda i očekivanja onda nisu ni ista. Obična majica i neobavezna košulja su dovoljno causal. Džins je potpuno siguran izbor jer ono što je najvažnije je da ljudi nose ono u čemu se osećaju udobno. Dobre patike, koje nisu preterano casual takođe su dobar izbor. Za neke to znači Vans ili Common Projects, dok za druge bi to moglo da bude retro Jordans or Yeezys. Ako pokazuje vašu ličnost, sjajno! “Pravilo je isto i za žene: bela T-majica ili ležernija bluza sa farmerkama i udobnim cipelama. Mnoge žene nose džins ili suknje sa T-majicom I ležernijom bluzom ili haljine. To samo zavisi od toga u čemu se udobno osećate. Vidim puno patika ili casual cipela. Opet, radi se o onome u čemu vam je udobno. Ako vam je udobno, vi ćete biti najbolja verzija samog sebe. “- Milbank

Izvor: The Strategist

