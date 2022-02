Kako udovoljiti njegovom Veličanstvu?, Salesforce, Filip Novak | BIZIT2021

Filip Novak, Territory Manager for Adriatics u kompaniji Salesforce izabrao je temu „CRM više nije ‘nice to have’“.

Cilj je bio demistifikovati pojam digitalne transformacije: radi se o promeni načina rada, pristupa tržištu i poslovanju, gde se kupac stavlja u središte pažnje bez obzira na veličinu, poslovni model (B2B / B2C), vertikalu i segment. Svaki novi kupac i korisnik je značajniji nego ikada – 84% korisnika kaže da je veoma važno tretirati ih kao osobe, a ne kao broj, dok svega 34% kompanija tretira korisnike kao jedinstvene individue, prema internim istraživanjima kompanije Salesforce.

“Takva promena paradigme obuhvata sve, od treninga zaposlenih, prilagođavanja procesa do odabira tehnologije koja će podržati takvu evoluciju poslovanja. Ukoliko preduzeća žele da grade dugoročne odnose sa kupcima, CRM je must have strateški set alata. Tu dolazi momenat prihvatanja tehnologije od strane biznisa. CRM mora biti dobro implementiran da bi osnažio firmu i da bismo razumeli kako koristiti podatke koje kupci dele s nama. Uz pravilno korišćenje, CRM pomaže brendovima u izgradnji takvih odnosa sa svojim kupcima što zauzvrat stvara lojalnost i zadržava kupce,“ istakao je Novak.

