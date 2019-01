Nedavno je otkriveno da su kriminalci prali novac preko Fortnite igre. Oni su koristili ukradene kreditne kartice za kupovinu virtuelne valute koja se koristi u igri.

Video-igra Fortnite je donela svojim kreatorima milijarde dolara, ali deo te zarade ima kriminalno poreklo. Nedavno je otkriveno da su sajber-kriminalci koristili najpopularniju igru na svetu za pranje novca. Oni su kupovali virtuelni novac V-bucks koji se koristi u igri i preprodavali ga ispod cene korisnicima. Na ovaj način su dolazili do čistog novca zahvaljujući popularnosti kupovine stvarčica u igri.

Ova vest je brzo došla do Epic Gamesa koji su izdavači igre. Reagujući na vest koja je potekla od britanskog The Independenta, predstavnik kompanije je za The Hollywood Reporter izjavio da ozbiljno shvataju ove informacije:

Epic Games je vrlo ozbiljno shvatio ovu informaciju jer prevaranti ugrožavaju naše igrače i kompletno poslovanje. Kao i uvek, ohrabrujemo igrače da zaštite svoje naloge sa dvostrukom autentifikacijom, kao i da ne koriste iste šifre za više naloga i da ne dele informacije o nalogu sa drugima.

Kriminalci prali novac trgujući na dark webu

Kako stoji u izveštaju The Independenta, kriminalci su koristili ukradene kreditne kartice za kupovinu V-bucsa. Virtuelni novac su kasnije prodavali na dark webu po nižoj ceni gde je Fortnite V-bucs izuzetno tražen. Vi-bucs se koristi u igri je izuzetno vredan jer se koristi za transakcije u okviru igre, a može se nabaviti za pravi novac. Kako su kozmetički dodaci veoma popularni među igračima, Fortnite je izuzetno profitabilna besplatna igra.

Iako je reč o besplatnom, tj. free-to-play naslovu, zarada od mikrotransakcija je neverovatno ogromna. Tako je Fortnite 2018. godine izdavaču doneo preko 3 milijarde dolara zarade. Za to je zaslužna grupica od 200 miliona igrača koji ne štede novac kada je kupovina estetskih dodataka u pitanju.

Ovo nije prvi put da se Fortnite i Epic Games nalaze u vestima zbog ne-gejmerskih tema. U proteklih par meseci kompaniju su tužili reper 2 Milly i glumac Alfonso Ribeiro zbog – krađe plesnih pokreta! Ipak, šta to su sve manje neprijatnosti za najpopularniju battle royale igru na svetu.

Izvor: The Independent

