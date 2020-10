League of Legends: Wild Rift’s beta uskoro na probi

Kompanija Riot je objavila da će njihova najpopularnija igra League of Legends dobiti svoju mobilnu verziju pod nazivom Wild Rift, a zvanično će ova igra biti u beta fazi od 27. oktobra. Igra će prvo biti dostupna za preuzimanje u Indoneziji, Japanu, Maleziji, Filipinima, Singapuru, Južnoj Koreji i Tajlandu za iOS i Android.

U Evropi tek od decembra

Ne čudi prvobitna odluka nadležnih u Riotu da League of Legends: Wild Rift prvo ugleda svetlost dana u zemljama jugoistočne Azije, jer je ona tamo izuzetno popularna, više nego u drugim krajevima sveta. Što se tiče Evrope, Bliskog Istoka, Rusije, može se očekivati da pristup beta fazi dobijemo do decembra ove godine. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, beta faza se očekuje tek na proleće 2021. godine. Riot testira još lokacija i specifičnosti iz same igre, pa se novosti očekuju u narednom periodu.

Riot je igru Wild Rift najavio još prošle godine. Posebno je napravljena da odgovara mobilnim uređajima i konzolama. Kompanija ističe da će ovo biti potpuno nova igra napravljena od nule kako bi se osiguralo da je sve uglađeno, pravo LoL iskustvo koje je vredno vremena igrača.

