Lenovo Yoga Pro 9: Snaga u pokretu

Svi volimo male i lake laptope, ali nekim je potrebna i snaga radne stanice u prenosivom kućištu. Ako hoćete da editujete filmove i radite sa grafičkim materijalima dok ste u pokretu, Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 je moćan kandidat!

Lenovo Yoga Pro 9 je zamišljen kao mašina koja treba da bude bolja od Apple MacBook Pro 16 računara, koji godinama dominira na tržištu velikih radnih stanica. U pitanju je ozbiljna mašina namenjena kreativcima i onima koji se tako osećaju, ili onima kojima su potrebne ozbiljne performanse u (kako-tako) prenosivom kućištu.

Robustna elegancija

Yoga Pro 9 je robustan i lepo dizajniran laptop, izrađen od aluminijuma s popularnom jednodelnom (unibody) konstrukcijom. Za sve one kojima to nije dovoljno, Lenovo je obezbedio MIL-STD 810H sertifikat, što znači da bi trebalo da izdrži udarce, vibracije, vlagu ili prljavštinu u određenoj meri. Iako pripada Yoga porodici, otvaranje ekrana moguće je do 180, a ne 360 stepeni, a izostala je touchscreen podrška. Hardverska platforma je impresivna: Core i9-13905H procesor sa 20 logičkih jezgara, 64 GB brze i štedljive LPDDR5x memorije i GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6 grafika sa Studio drajverima.

Yoga Pro 9 nikako ne spada u male laptope, iako nije previše debeo za jedan 16-inčni model, ali masa od preko 2,2 kg sugeriše da će vam za put biti potreban veliki ranac. Malo je teži od MacBook Pro 16, ali i tanji. Iz ugla potpisnika ovih redova, Yoga Pro 9 deluje elegantnije, modernije i svedenije, posebno

u Storm Grey boji. Kao dodatni bonus, tu je i fino granulirana mat završnica koja ne dozvoljava zadržavanje otisaka prstiju.

Impresivan je 16-inčni ekran 3,2K IPS sa rezolucijom 3200×2000, osvežavanjem od 165 Hz i Mini LED osvetljenjem u 1536 zona. Ekran je izuzetno svetao, sa 600 nita u SDR i malo preko 1000 nita u HDR režimu, sa odličnim kontrastom i skoro 100% pokrivenošću popularnih spektara boja (sRGB, DCI-P3 i Adobe RGB). Generalni utisak je da se radi o izuzetnom ekranu, sa živim i jarkim bojama i odličnim preciznim prikazom, ali i veoma uskim okvirima.

Za udoban rad

Kako smo i navikli, tastature su jača strana Lenovo računara, ne samo onih iz ThinkPad serije. Tasteri imaju fin, linearni hod od 1,5 mm i gotovo bešuman rad. Blago su zakrivljeni, taman da obezbede dodatno ugodno kucanje, a dvostepeno belo pozadinsko osvetljenje ima zgodan auto režim. Nekima se neće svideti što je numerički deo „uštinut“ za bočne zvučnike, ali to je sada popularni izbor koji omogućava bolje usmereni zvuk ka korisniku. Ispod tastature se nalazi jedan od najvećih touchpad-ova koje smo ikada videli, dimenzija 150×95 mm koji bez problema udomljava pokrete i gestove obe ruke, efektivno eliminišući miša za većinu poslova.

Pohvalićemo sistem sa šest zvučnika, od kojih su četiri niskotonca/srednjotonca i dva visokotonca i koji sinergetski kreiraju odličnu, jaku i čistu zvučnu sliku. Ukupna snaga audio-sistema je 10 W, a posebno su nam se svideli niži tonovi, kojih se raskošnu čuju. Dodatni plus su četiri mikrofona koja će dobro doći za konferencijske pozive, zajedno sa odličnom 1440p kamerom. Pored rezolucije od 5 Mp, što je danas retkost čak i kod najskupljih laptopa, kamera podržava i Hello IC za prepoznavanjem lica, a tu je i prekidač za privatnost smešten s desne strane, što se danas retko viđa.

Izbor I/O portova je solidan: jedan Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 1.4 i 3,5-mm audio kombo s leve strane, dok se na desnoj strani nalaze SD slot i drugi USB-A port. Desna strana sadrži interesantan prekidač za isključivanje Web kamere i taster za uključivanje, koji nažalost nema senzor otiska prsta u sebi. Voleli bismo da vidimo još jedan Thunderbolt 4/USB4 port, a HDMI bi, s obzirom na grafiku, mogao da ima noviju specifikaciju koja podržava bolje rezolucije od 4K u 30 Hz.

Brzina koja impresionira

Kada su performanse u pitanju, da li vam je danas potrebno nešto više od kombinacije Core i9-13905H, RTX 4070 grafike i 64 GB brzog RAM-a? Studio drajveri znače da ovaj laptop nije namenjen za igre, već za profesionalnu upotrebu, ali i te kako ume da se izbori sa zahtevnim igrama. Tu je i impresivno brzi SSD na PCIe 4.0 magistrali kapaciteta 1 TB, sa brzinama čitanja preko 7 GB/s i upisa malo preko 4 GB/s. Ako vam zafali prostora, u dodatni PCIe 3.0 možete ubaciti još jedan SSD istog tipa.

NVIDIA GeForce RTX 4070 ima TGP „zakucan“ na 100 W, što znači da ne treba da računate na gejmerske performanse kao kod drugih laptopa sa ovom grafikom, jer je GPU ograničen manjom potrošnjom. I kao takav, daje odlične performanse kako sa CPU, tako i sa GPU strane, što pokazuju i rezultati u igrama i sintetičkim testovima, gde nove igre u proseku imaju 70-90 frejmova u 1080p rezoluciji s detaljima na maksimumu. Dobra strana ograničene potrošnje je i ograničeno zagrevanje, što je Lenovo rešio odličnim hlađenjem koje nije bučno ni pri maksimalnom opterećenju. Ovo implicira i manje zagrevanje kućišta, dakle udobniji rad na duže staze, što i jeste poenta ovih računara.

S obzirom na dimenzije, očekivali smo bateriju koja je malo veća od 75 Wh, što u realnim uslovima ovo znači oko 2.5 sata rada u Adobe Premiere Pro i oko šest sati autonomije kada CPU i grafika ne rade punom snagom. U paketu dolazi i masivni Lenovo punjač snage 170 W koji relativno brzo puni bateriju, a Yoga Pro 9 podržava i punjenje preko USB-C priključka. Elegantno, tanko kućište znači i manje prostora za bateriju, posebno ako želite dobar i bešuman sistem hlađenja kao što ima nova Yoga Pro 9.

Sa softverske strane, Lenovo Yoga Pro 9 dolazi sa Windows 11 Home operativnim sistemom i Lenovo Vantage kontrolnim panelom, a tu su i zanimljive tehnologije, kao što je Zero Touch user presence, tehnologija koja automatski zaključava laptop kada detektuje da niste tu, ali ga i otključava kada se vratite.

Ako nas pitate, Lenovo Yoga Pro 9 je nešto najbliže Apple MacBook Pro 16 laptopu što Windows računari danas mogu da ponude u sve popularnijoj sferi moćnih laptopa. Apple je i dalje bolji na polju baterije i konekcija, ali Lenovo briljira u svim drugim aspektima: ekranu, performansama, pa čak i tastaturi, pa se pitanje svodi na to koji ekosistem vam bolje „leži“. Ako živite u Windows svetu, teško da danas možete kupiti bolji laptop za kreativce nego što je Lenovo Yoga Pro 9.

