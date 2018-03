LG koristi pomoć publike oko dizajna telefona

Sa pojavom zareza na vrhu ekrana telefona koji je promovisao Apple na iPhone X modelu, većina kompanija se priklonila ovom trendu. Ali šta o tome misle korisnici? LG je želeo da sazna mišljenje korisnika Reddita.

Kontroverzni “zarez” koji smo prvi put videli na Apple iPhoneX telefonu sada svi žele da iskopiraju. Ipak, čini se da niko nije pitao krajnje korisnike šta misle o ovom dizajnerskom eksperimentu. Ako se malo prošetate po forumima shvatićete da mnogo ljudi ima negativno mišljenje o zarezu na ekranu, nekima je svejedno, a malo ko je oduševljen. Kako se uskoro očekuje izlaza LG G7 flagship modela, kompanija se izgleda ohrabrila da zatraži mišljenje korisnika Reddita na temu zareza:

Želeli bismo da dobijemo vaše mišljenje koje bismo podelili sa našim timom za razvaoj. ŠTa mislite o zarezu?

Zašto LG traži mišljenje Reddit korisnika?

Jedan od razloga zašto se LG raspitivao je opcija koju nudi LG G7, a to je mogućnost softverskog skrivanja zareza. Naime, ukoliko vas nervira “budža” na vrhu ekrana možete je sakriti tako što će se sa leve i desne pojaviti crne linije. Ovo rešenje je već primenio Huawei sa modelom P20. Jasno je da na ovaj način kompanije žele da budu “u trendu”, ali da u isto vreme ne odbiju korisnike koji nisu fanovi ovakvog eksperimentisanja. Možemo samo da pretpostavimo da je upravo promocija ove fleksibilnosti bila cilj obraćanja Reddit korisnicima. Kao što to obično biva sa ovom komunom, stvari nisu pošle onako kako bi neka korporacija želela.

Komunikacija sa r/Android komunom nije se završio najbolje – najpopularniji odgovori su bili protiv uvođenja zareza na ekran, a najčešći komentari su bili:”Samsung to radi bolje”, “Mnogo ružno” i “Ne radite to”. Ali LG će naravno to da uradi, jer svi ostali to rade. Kako su komentari nastavili da budu sve otrovniji post je na kraju obrisan. S jedne strane moguće je da to nije bio zvanični LG post, iako je nalog verifikovan. Drugo objašnjenje je da se kompaniji jednostavno nije svidelo kritikovanje zareza, pa je došla do zaključka da je posto nije ostvaren željeni efekat. Šta god da je razlog, “notch” je tu da ostane, bar dok Apple ne smisli nešto novo ili ukoliko prodaja bude slabija od očekivane.

Izvor: Android Police

