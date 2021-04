Mars: Helikopter koji nije poleteo

Čovečanstvo će morati još malo da sačeka na prvi let Mars helikoptera, budući da pripreme nisu protekle kao što je planirano.

Prvi let je bio zakazan za nedelju, 11. april, ali se letelica nije ponašala kao što se očekivalo. Ingenuity tim je nakon temeljnih analiza zaključio da bi problem mogao da bude rešen nakon što se reinstalira softver za kontrolu leta. Zbog toga je let odložen na neko vreme, ali se ipak spekuliše da bi, ako se softver sredi na vreme, helikopter mogao da poleti već 14. aprila.

NASA je od 2014. godine radila na dizajnu helikoptera, a u početku se sumnjalo da će uopšte stići do planiranog odredišta. Tri godine kasnije prvi zemaljski helikopter je došao na Crvenu planetu, te preživeo sletanje – takozvanih „sedam minuta užasa“. Ubrzo nakon toga počeo je da reaguje na komande sa Zemlje, a u Jet Propulsion Laboratory agencije NASA su tada stigli podaci na osnovu kojih je zaključeno da helikopter funkcioniše kao što je planirano. Punjenje baterija počelo je 20. februara, a za sada se planira da se napune do 35%, i da se akcija periodično ponavlja u narednih nekoliko meseci, kako bi helikopter ostao topao na ledenoj površini Marsa (temperature se spuštaju i do -90 stepeni Celzijusove skale).

Ekspertski tim agencije NASA izabrao je i pogodno tle za poletanje, pa se očekuje da se helikopter težak 1,8 kilograma uskoro ipak vine u marsovsko nebo. U svom sklopu ima kameru visoke rezolucije, ali ne i druge instrumente, pa je ovo samo prvi korak ka budućim istraživanjima Marsa iz vazduha. Ukoliko sve bude proteklo po planu, slični helikopteri bi mogli da postanu nerazdvojivi put budućih misija, što bi značajno ubrzalo istraživanja.

