Microsoft Edge: Reklamiranje privlači pažnju napadača

Microsoft veće neko vreme intenzivno reklamira novi Chromium Edge, ponekad na načine koji korisnicima ne odgovaraju u potpunosti. U okviru agresivnih kampanja se najpre skreće pažnja na to koliko novih opcija ovaj pregledač nudi, te na to da može da konkuriše velikim igračima kao što je Google Chrome. Ove reklame ne privlače samo korisnike, već i one koji tragaju za potencijalnim metama za distribuciju različitih cyber napada.

Edge na polju malicioznih napada postaje popularan skoro jednako kao i veći pregledači, te se korisnicima nude lažni dodaci i ekstenzije. Iako više nisu u pitanju dodaci koji su popularni kao nekada, postoje i oni korisnici koji i dalje primenjuju add-ons, a kako bi povećali efikasnost pregledača. Tu su različite ponude, pa i one koje služe za poboljšavanje sigurnosti.

Već neko vreme se ističe da su add-ons idealne alatke za hakerske napade, budući da su povezani sa pregledačima i imaju uvid u surferske navike korisnika. To posebno važi za one maliciozne dodatke koji se kriju iza imena poznatih brendova, poput NordVPN ili TunnelBear VPN, te tako maskirani korisnike preusmeravaju na maliciozne web sajtove.

Jedan od najvećih add-ons problema je taj što ne prolaze nikakve rigorozne provere, pa su pogodni za širenje malicioznih napada. Iako Chrome već neko vreme radi na tome da ovaj problem svede na najmanju moguću meru, napadači i dalje imaju mogućnost da svoje maliciozne ponude šire preko Chrome ili Edge web prodavnica, pa čak mogu da ih ponude pod lažnim imenima, maskirane u brendove kojima se veruje.

Izvor: Slash Gear

Podelite s prijateljima

Tweet