Microsoft Edge sinhronizuje tabove i istoriju na Androidu i Windows-u

Nove funkcije bi uskoro dostupne svima

Microsoft konačno uvodi mogućnost sinhronizacije tabova u mobilnoj verziji i Windows verziji browsera. Nova funkcija, međutim, izlazi samo u beta verziji i takođe uključuje opciju koja vam omogućava sinhronizaciju istorije u različitim verzijama browsera. Prema Windows Central-u, funkciju je primetio korisnik koji je imao Edge Beta sa verzijom 45.11.24.5118. Nove funkcije bi uskoro trebalo da budu predstavljene za sve u narednim nedeljama.

Kako koristiti funkciju

Da biste koristili ovu funkciju (nakon što stigne do vas), sve što treba da uradite je da omogućite sinhronizaciju istorije i otvorenih tabova u Edge-u. Da biste to uradili, otvorite browser na Android uređaju i idite na Podešavanja. Dodirnite svoj email, a zatim Sinhronizuj. Trebalo bi da vidite opcije za otvorene tabove i istoriju, koje treba da proverite. Kada to učinite, ponovo pokrenite browser i sačekajte da se stranice sinhronizuju. Edge trenutno omogućava sinhronizaciju različitog sadržaja u browseru, uključujući form data, passworde, favorites i collections. Dodavanjem opcije sinhronizacije istorije možete bez problema otvoriti određenu web lokaciju koju ste pregledali na određenom uređaju, a zatim je brzo otvoriti na drugom.

Edge browser već ima funkciju koja vam omogućava slanje otvorenih web lokacija sa mobilnog uređaja na računar, ali sinhronizacija tabova olakšava sinhronizaciju više stranica na različitim uređajima, umesto da ih otvara jednu po jednu. Pored toga, izveštaj takođe ukazuje da stranica sa podešavanjima koja prikazuje opcije za sinhronizaciju tabova, favorites i drugog sadržaja takođe uključuje polje za sinhronizaciju plaćanja, iako trenutno nije dostupno. To znači da Microsoft takođe radi na uvođenju mogućnosti sinhronizacije opcija plaćanja na svim uređajima putem Edge-a.

Izvor: Xda-developers

