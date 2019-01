Na kraju 2018. godine, Microsoft – a ne Amazon, Apple ili Tesla – je ispao najvrednija kompanija

Setićete se da smo vas tokom 2018. godine izveštavali o tome kako su neke kompanije postajale vredne i po bilion (hiljadu milijardi) dolara! Naravno, treba znati da one ne raspolažu tom količinom fizičkog novca, niti imovinom u toj protivvrednosti, već da se radi o ukupnom zbiru vrednosti njihovih akcija na berzi. Ispostavlja se da se u 2019. godinu ušlo sa nekim drugačijim poretkom i vrednostima kompanija u odnosu na one o kojima najčešće slušate u bombastičnim vestima – po pravilu, kada dođe do značajnog rasta akcija, dok se niko ne hvali njihovim padom.

Apple i Amazon borili ko će prvi dostići vrednost od bilion dolara na berzi. Apple je dugo vremena bio u vođstvu, i kompanija je Kolokvijalno, mogao se steći utisak da su se tokom prethodne godine. Apple je dugo vremena bio u vođstvu, i kompanija je uspela da dostigne vrednost na tržištu hartija od vrednosti od milijardu dolara . Nedugo zatim, oko mesec dana kasnije, isto je pošlo za rukom i Amazonu . Obe kompanije su se hvalile time, a to su podržali i brojni “ekonomski analitičari”.

Međutim, od tada do danas je zabeležen priličan pad njihovih vrednosti. U odnosu na svoj maksimum, vrednost deonica kompanije Apple je pala za čak 32%. Stoga je, kada je okončan poslednji dan trgovanja akcija na berzi u 2018. godini, njegova vrednost pala na 748,5 milijardi – i dalje veoma respektabilna cifra, bez sumnje. Slično je prošao i Amazon. U odnosu na maksimum vrednosti, njegove akcije su pale za 27% i sada se njihova vrednost procenjuje na 734 milijardi.

Microsoft. Ukupna vrednost ovog giganta je na kraju 2018. godine iznosila 780 milijardi dolara. Neki bi rekli “tiha voda breg roni”, ali Microsoft je imao odličnu godinu iza sebe, sa uspešnim portfoliom softverskih proizvoda, uključujući Office 365, koji se danas ocenjuje kao ključan za rast. Stoga, ispostavilo se da najvrednija kompanija, mereno berzanskim kriterijumima, i istovremeno najvrednija tehnološka kompanija na svetu, na kraju 2018. godine jeste –. Ukupna vrednost ovog giganta je na kraju 2018. godine. Neki bi rekli “tiha voda breg roni”, ali Microsoft je imao odličnu godinu iza sebe, sa uspešnim portfoliom softverskih proizvoda, uključujući Office 365, ali i novi Office 2019 , te imala nekoliko uspešnih proizvoda, uključujući Surface Go i Surface Pro 6 tablete. Stručnjaci kažu da je ovo prilično iznenađujuć podatak, budući da Microsoft nema više tako jako prisustvo u mobilnom sektoru,

