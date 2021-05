Najbolje aplikacije za video pozive

Sada, kada se čini da se situacija u vezi sa globalnom epidemijom poboljšava, većina kompanija još uvek se oslanja na video pozive kako bi se održao kontakt sa kolegama, porodicom i prijateljima. Za većinu korisnika, najbolje je ono što je besplatno, zato vam predstavljamo listu najboljih besplatnih aplikacija za video pozive.

Naveli smo nekoliko najpoznatijih aplikacija za video konferencije, zajedno sa nekoliko popularnih aplikacija za tekstualno ćaskanje koje uključuju funkcije video poziva. Iako većina njih već ima besplatne verzije, neke nude pristup dodatnim funkcijama onima koji trenutno rade od kuće ili koji žele da provere prijatelje i rođake na mreži. Postoji niz aplikacija koje nisu na ovoj listi, kao što su Facebook, WhatsApp i FaceTime, koje vam omogućavaju da obavljate video ćaskanje. One su izostavljene sa razlogom, dok je akcenat na onim alatima koji vam omogućavaju da bez ulaska u softver održite video poziv.

Zoom dominira industrijom

1. Zoom

Zoom je postao jedna od najpoznatijih aplikacija za video konferencije. Zapravo, njegovo ime brzo postalo je sinonim za video sastanke. Pre pandemije, kompanija je gurala Zoom uglavnom za korporativnu upotrebu, ali takođe nudi besplatnu osnovnu verziju za pojedince. U početku, jer Zoom nije očekivao iznenadnu popularnost među ne-poslovnim korisnicima, bilo je nekoliko pogrešnih koraka koji su uključivali privatnost i sigurnost; kompanija je brzo uvela brojne izmene i dopune kako bi rešila ove probleme. Besplatna verzija Zooma omogućava da se sastane do 100 korisnika, ali postoji ograničenje od 40 minuta za sastanke više od dve osobe, što može biti prilično ograničeno.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 100

Sastanci pojedinačno: Nema vremenskog ograničenja

Grupni sastanci: ograničenje od 40 minuta

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Da

2. Skype

Skype je glavna platforma za individualne razgovore otkako je beta verzija objavljena 2003. Njegova funkcija Meet Now omogućava video konferencije do 50 ljudi, koji se mogu sastati sa izdašnim četvorosatnim vremenskim ograničenjem na sastanke. Postoji i posebna stranica koja vam omogućava da kreirate besplatan video sastanak bez potrebe da se stvarno prijavite za uslugu. Međutim, pomoću aplikacije dobijate više funkcija, pa ako se slažete sa registracijom za besplatan nalog, bolje je da to učinite.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 50

Sastanci pojedinačno: Nema vremenskog ograničenja

Grupni sastanci: Četiri sata po pozivu, 10 sati dnevno, 100 sati mesečno

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Da

3. CISCO Webex

Webex je aplikacija za video konferencije koja postoji od ’90 -ih. Kupio ga je CISCO 2007. godine. Iako je uglavnom poznat kao poslovna aplikacija i nastavlja da se fokusira na kompanije koje pružaju usluge, ima prilično izdašnu besplatnu verziju koju vredi proveriti. Tokom trenutne pandemije proširio je karakteristike freemium verzije sa 50 na 100 učesnika i možete se sastati do 50 minuta.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 100

Sastanci pojedinačno: ograničenje od 50 minuta

Grupni sastanci: Ograničenje od 50 minuta

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Da

4. Google Meet

Meet nudi vrlo jednostavan i efikasan način video ćaskanja sa kolegama, prijateljima i porodicom, pod pretpostavkom da svi imaju Google naloge, što je uslov i za domaćine i za učesnike. U stvari, Google ne samo da gura ljude da koriste njegovu aplikaciju za video konferencije Meet umesto Zoom-a, već i svoju sopstvenu aplikaciju Google Hangouts koja će uskoro biti zaustavljena.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 100

Sastanci pojedinačno: ograničenje od 24 sata

Grupni sastanci: Ograničenje od 24 sata do 28. juna, ograničenje od jednog sata posle ovog datuma

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Ne

5. Microsoft Teams

Microsoft Teams je napravljen kao konkurent Slacku i posebno je dobra ideja ako ste deo Office ekosistema. Iako je aplikacija uglavnom usredsređena na poslovnu upotrebu, Microsoft je izašao iz svog trodelnog odela i predstavio besplatnu ličnu verziju Teams-a, koja omogućava svima da ćaskaju, razgovaraju ili imaju video sastanke – samo treba da otvorite nalog kod Microsoft-a kako bi ga koristili. Trenutno je zbog pandemije Microsoft proširio maksimalan broj učesnika sa 100 na 300 i pomerio vremensko ograničenje sa 60 minuta na 24 sata, što mu daje prednost u odnosu na većinu drugih besplatnih aplikacija za video konferencije.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: Obično 100; produžen na 300 tokom pandemije

Sastanci pojedinačno: Uobičajeno ograničenje od 60 minuta; produžen na 24 sata tokom pandemije

Grupni sastanci: Obično ograničenje od 60 minuta; produžen na 24 sata tokom pandemije

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Ne

6. Google Duo

Pored Google Meet-a, Google ima i svoju mobilnu aplikaciju Duo, koja je napravljena kao potrošačka aplikacija. Iako je Duo prvi put predstavljen kao aplikacija koja se koristi za individualne razgovore i mogao je da se koristi samo na telefonima, sada vam omogućava da kreirate grupe od do 32 učesnika i uključuje web aplikaciju. Svi učesnici moraju imati Google naloge.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 32

Sastanci pojedinačno: Nema vremenskog ograničenja

Grupni sastanci: Nema vremenskog ograničenja

Deljenje ekrana: samo za mobilne uređaje

Snimanje sastanaka: Ne

7. Starleaf

Ako niste kompanija, možda niste čuli za StarLeaf. To je zaista platforma za kompanije, a ne za pojedince; njegov najjeftiniji plaćeni plan započinje sa pet licenci pogodnih za malo preduzeće. Međutim, sada nudi osnovni proizvod za video i razmenu poruka za one koji pokušavaju da ostanu u kontaktu tokom pandemije.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 20

Sastanci pojedinačno: Nema vremenskog ograničenja

Grupni sastanci: vremensko ograničenje od 45 minuta

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Ne

8. Jitsi Meet

Još jedna aplikacija za video konferencije „verovatno niste čuli za nju“, Jitsi Meet je platforma otvorenog koda koja vam omogućava lako upoznavanje na mreži jednostavnim odlaskom na lokaciju i klikom na „Započni sastanak“. Ako ste programer, možete da napravite sopstvenu aplikaciju za konferencije putem Jitsi Videobridge-a, ali većina ljudi će biti zadovoljna brzom web verzijom koja nudi mnoge funkcije koje se nalaze u poznatijim aplikacijama, poput lažne pozadine, ćaskanja i sesije snimanja.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 100

Sastanci pojedinačno: Nema vremenskog ograničenja

Grupni sastanci: Nema vremenskog ograničenja

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Da

9. Whereby

Whereby besplatna verzija omogućava upotrebu jedne sale za sastanke sa do 50 učesnika, uz mogućnost zaključavanja soba. Svaka soba ima svoj URL koji možete izabrati, što je sjajno – pod pretpostavkom da niko drugi već nije uzeo to ime. Takođe ima funkciju ćaskanja, omogućava vam deljenje ekrana, omogućava vam da isključite ili isključujete korisnike i nudi tzv. breakout grupe.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 50

Sastanci pojedinačno: Nema vremenskog ograničenja

Grupni sastanci: ograničenje od 45 minuta

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Ne

10. Glip Pro

Glip Pro nudi lep raspon funkcija za besplatnu aplikaciju za video sastanke. Insistira na tome da imate službenu adresu e-pošte ili Google nalog i želi pristup kontaktima na tom nalogu. Ali ako ste sa tim dobri, između ostalog ćete dobiti 24 sata vremena za sastanke (ukoliko se registrujete do jula), deljenje ekrana, snimanje, ćaskanje i virtuelne pozadine. Nudi čak i titlove, ali to još uvek nije funkcija koja obećava.

KARAKTERISTIKE BESPLATNE VERZIJE:

Maksimalan broj učesnika: 100

Individualni sastanci: Ograničenje od 24 sata (za registracije do jula 2021)

Sastanci grupa: Ograničenje od 24 sata (za registracije do jula 2021)

Deljenje ekrana: Da

Snimanje sastanaka: Da

Izvor: The Verge

