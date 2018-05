Nedeljni pregled kriptovaluta 18.5.2018.

Nakon teške nedelje, većina glavnih kriptovaluta se približava „zelenoj“ teritoriji. Juče uveče, valute kao što su Bitcoin, Ethereum, Ripple i Litecoin su doživeli male, a ipak primetne poraste cena, dok su drugi, poput Bitcoin Cash, pokazivali još primetnije dobitke. Blockchain Week New York City to jest Consensus 2018 konferencija bila je veoma očekivana u okviru ekosistema kriptovaluta, a mnogi analitičari su očekivali da će događaj pokrenuti novi zamah rasta za bitcoin i altcoin-e. Međutim, celokupno tržište kriptovaluta je izgubilo 52 milijarde dolara tržišne kapitalizacije tokom nedelje konferencije. Bitcoin je juče uveče vredeo 8.360 dolara, dodirnuši liniju od 8.000 dolara 18. maja. Ova cena predstavlja podršku za sada, jer investitori pokušavaju da saznaju šta je pošlo naopako. Za početak, glavna tema na Consensus 2018 konferenciji bila je regulacija. Nedostatak nove perspektive među stručnjacima nije pružio veliki entuzijazam za okupljene na Manhattan-u. Pored toga, fokus je bio na propuste industrije a nedovoljno pažnje na rešavanju problema, posebno u pogledu osnovnih problema kao što su skalabilnost i centralizacija. Međutim, Blockchain Week NYC je verovatno bila neočekivana prepreka a verovatno je da će se tržište kriptovaluta oporaviti. Ne samo da nije izazvala snažan zamah, već je i očekivanja entuzijasta razočarala. Dakle, umesto da tržište dodaje dobit od Consensus 2018 konferencije, to će verovatno pokrenuti neki drugi događaj. Zapravo, tržištu digitalnih valuta nije potreban određeni događaj da bi se oporavio, piše Newsbtc. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 14. maja sa 8.642,7 dolara, već u utorak je beležio blagi pad i otvorio vrednošću od 8.325,8 dolara. U sredu se oporavio te je otvorio berzu sa 8.773,8 dolara, dok je u četvrtak bitcoin opat pao i otvorio vrednošću od 8.518,3 dolara. U petak je nastavio da pada i otvorio vrednošću od 8.430,6 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 8.341,2 dolara.

Etereum se dugoročno konsoliduje. Opadajući pritisak koji je počeo 5. maja nastavio je da potiskuje cenu nadole na 638,47 dolara do 12. maja, kada smo imali snažan rast. To znači da su se invetitori vratili na tržište i da su pomogli da ethereum-ova cena poraste na vrednost od 738,53 dolara. Pad je ušao i gurnuo cenu na dole sa ove teritorije unazad. Formiranje putanje vraća investitore nazad, a oni trenutno guraju cenu na gore. Ethereum trenutno trguje u rasponu na gornjoj granici od 800 dolara i na 600 dolara donjoj granici. Zamah rasta je jak i verovatno ćemo videti da se ETH vraća u gornji raspon, piše CryptoGlobe. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 698 dolara, a u utorak je bila u stagnaciji i otvorila je vrednošću od 699,70 dolara. U sredu ethereum je beležio rast i uspeo da pređe nivo od 700 dolara, te je otvorio sa 737 dolara, dok je u četvrtak je zabeležio pad i otvorio sa 713,31 dolara. Blagi rast je zabeležen u petak i valuta otvorila berzu sa 715,03 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 708,98 dolara.

