Niantic ima novo iskustvo za Quest slušalice

Niantic, poznat po mobilnim igrama proširene stvarnosti kao što su Pokémon Go and Peridot, otkrio je novo iskustvo mešovite stvarnosti. Pod nazivom „ Wol “, može da se igra na Quest slušalicama i sadrži sovu koja govori „sa omogućenom AI“ koja razgovara o šumi sekvoje.

Iako ovo iskustvo možete da proverite na svom telefonu, ono se razlikuje od Niantic AR mobilnih igara jer možete da ga isprobate i pomoću funkcije prolaznog videa na VR slušalicama kao što su Meta’s Quest 2 i Quest Pro. Da biste ga koristili, posetite URL – MeetWol.com – što znači da vam nije potrebna aplikacija da biste je isprobali. U samom doživljaju, pred vama će se pojaviti veliki portal u virtuelnu sekvoju šumu, a zatim će Wol doleteti i početi da vam priča o onome što možete da vidite.

Wol veštačku inteligenciju pokreće Inworld, koji sam Invorld opisuje kao „platformu za razvoj AI likova“, i iako možete da razgovarate sa Wolom i njegove AI osnove će pomoći da se stvori odgovor, čini se da će Wol imati prilično stroge razgovore granice. „Wol se drži u kontekstu šume sekvoje“, kaže Tom Emrich, direktor upravljanja proizvodima za platformu 8th Wall u Niantic-u, u intervjuu za The Verge. „Dok ste u mogućnosti da pitate Wola bilo šta, Wol će vas uvek držati u kontekstu priče.

Ćaskao sam sa Wolom oko 15 minuta na svom Quest 2, i bilo je lakše iskustvo nego što sam očekivao. Naš razgovor je počeo nakon što je Wol poleteo na virtuelno drvo pored mog stola i pitao me kako se zovem i odakle sam. Rekao sam mu tačan odgovor – i krenuli smo, razgovarajući o stvarima kao što su Wolovi omiljeni aspekti života u šumi, njegova mladost i njegov najbolji prijatelj (slepi miš, očigledno). Najčudnije je bilo to što me je Wol stalno nazivao „Jay iz Portlanda“ umesto samo Jay, ali to nije bilo loše u šemi stvari; Wol je uglavnom odgovarao na moja pitanja na prirodan način sa malim zakašnjenjem, i bilo je veoma ljubazno.

Wol iskustvo nije predviđeno da bude sledeći fenomen na nivou Pokemon Go; Emrih kaže da je optimalno vreme unutar njega pet minuta, a Niantic ne planira da ga ažurira. Umesto toga, Wol je stvoren više kao način da se demonstrira Niantic-ova tehnologija 8th Wall koja omogućava programerima da prave veb-bazirane AR aplikacije.

To bi takođe mogao biti pregled tipova aplikacija koje ćete videti napravljene sa Niantic-ovom tehnologijom u nastavku, što bi moglo biti posebno interesantno sa slušalicama kao što su Meta’s Quest 3 i Apple-ove slušalice mešovite stvarnosti za koje se pričalo da se očekuju u budućnosti. Ali kad se sve to kaže, Wol je samo tehnički demo; moraćemo da sačekamo i vidimo da li drugi programeri stvaraju punopravna iskustva mešovite stvarnosti koja se razvijaju na smislen način.

