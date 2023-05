Objavljivanje PlayStation igara na PC-u godinama nakon verzije na konzoli “prihvatljiva” za fanove

Šef PlayStation-a Džim Rajan veruje da Sonyjeva trenutna strategija objavljivanja igara na PC-u nekoliko godina nakon lansiranja konzole dobro funkcioniše, a fanovi smatraju da je dodatno čekanje na PC port “prihvatljivo”.

Rajan je rekao da je Sony razumeo „važnost ekskluzivnih naslova za PS5“ kao što je prošlogodišnji God of War Ragnarok, i kao takav odbacio je ideju da se igre na PC-u lansiraju u isto vreme kada i njihove kolege na konzolama. „Glavna odgovornost PlayStation Studios-a je da napravi igre za najnoviji PlayStation hardver u kojima će igrači uživati“, objasnio je Rajan. On je dalje izjavio da kompanija povećava svoje ekskluzivne ponude za PS5 i „zapanjujuće izdanje PC verzija“.

Ovaj Rajanov komentar podseća na one šefa PlayStation Studios-a Hermena Hulsta, koji je ranije izjavio da će prvim izdanjima kompanije verovatno trebati „najmanje godinu dana“ da se lansiraju na PC-u, sa mogućim izuzetkom igara sa servisom uživo.

Rajan je nastavio: „Često imam priliku da pitam fanove igara za njihovo mišljenje, a kada ih pitam kako se osećaju u vezi sa vremenskim kašnjenjem, oni često kažu da je izlazak PC verzije dve ili tri godine nakon objavljivanja Verzija za PlayStation prihvatljiv.”

Prošle godine Sony je rekao da očekuje da će igrice za računare i mobilne uređaje činiti skoro polovinu ukupnih PlayStationovih igara do 2025. godine, ali je jasno reći da to neće biti izdanja prvog dana.

Poslednjih godina, Sony je preneo nekoliko svojih ekskluziva za konzolu na PC. Među njima su i Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted: Legacy of Thieves Collection i Days Gone.

Neki od ovih su imali bolji prijem od drugih. Marvel’s Spider-Man i Marvel’s Spider-Man: Majls Morales, na primer, obojica su dobili pohvale od Digital Foundry-a na svom PC izdanju.

Sa druge strane, oni poput The Last of Us Part 1 nisu bili oduševljeni, a Alek Battaglia je nedavno primetio da je ovaj port za PC stigao u „prilično očajnom stanju“ još u martu.

Drugi Sony naslovi, u međuvremenu, nisu uspeli da ostvare nikakav stvarni uticaj na njihovo izdavanje za PC, a vrhunac igre Sackboy: A Big Adventure na Steam-u i dalje ima prilično tužnih 610 igrača.

Na drugom mestu u istom intervjuu, Rajan se više dotakao lansiranja PSVR2. On je naveo da je još “malo prerano suditi” o popularnosti headseta, ali da su do sada reakcije bile “pozitivne”. Izvršni direktor je takođe rekao da će ove godine biti mnogo više igara koje će stići u najnoviji VR Sony “i dalje”.

„Nastavićemo da idemo napred kako bi oni koji kupe PS VR2 mogli da uživaju u njemu dugo vremena, a mi takođe možemo da obezbedimo profit“, rekao je Rajan za publikaciju, rekavši da je njegov omiljeni VR2 naslov predstojeće izdanje Beat Sabre.

Ranije ove godine, u izveštaju se tvrdilo da je Sony smanjio svoje planirane isporuke PlayStation VR2 kao odgovor na razočaravajuće brojeve prednarudžbi. Ovo, rekla je kompanija Eurogamer-u, nije tačno, a Sony je ostao optimističan u pogledu svoje VR budućnosti.

Sony ima PlayStation šoukejs zakazan za kraj maja. Šou će trajati sat vremena i fokusiraće se na PlayStation 5 i PS VR2 igre iz PlayStation Studios-a, nezavisnih partnera i indie kreatora iz celog sveta, tako da možemo očekivati da ćemo tada čuti više.

Izvor: Eurogamer

