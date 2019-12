OKI C844dn: Kvalitetan i efikasan štampač za svaku priliku

OKI je tokom prošle godine osvežio ponudu modela u veoma popularnoj C800 seriji, donoseći određena unapređenja uz očuvanje već postojećih karakteristika. Na raspolaganju su C824, C834 i C844 modeli, gde je zadnji u najvećoj meri namenjen korisnicima koji imaju potrebe za izbacivanjem nešto veće količine reklamnog kolor materijala.

Razna brendiranja izložbenih prostora, dekoracije odevnih predmeta, dizajniranja ambalaža i sve ostale stvari koje se mogu učiniti interesantnim kao deo štampanog marketinga. Sve ove zadatke OKI C844dn obavlja veoma brzo, jer je tu bio jedan od fokusa unapređenja. Od buđenja iz „power safe“ moda (10 naspram 20 sekundi) pa do štampanja prve strane (6,3 naspram 9,5 sekundi), novi modeli nudi primetno veću brzinu rada.

Naravno, kvalitet štampe nije promenjen jer C844dn koristi već odavno dokazanu OKI LED tehnologiju. Na raspolaganju je maksimalna rezolucija kolor štampe u 1200×1200 dpi, uz veliku fleksibilnost po pitanju papira koji se može koristiti. Nivo detalja pri štampi fotografija je veoma dobar, reprodukcija boja takođe, tako da tu novi model nudi iste moćne karakteristike kao prethodni C843dn model. Jedna od takođe veoma značajnih detalja kod kompletne C800 seriju su relativno male dimenzije uređaja, pa je C844dn još uvek najmanji A3 kolor štampač ovih mogućnosti na tržištu.

LED tehnologiju karakteriše mnogo manja kompleksnost od klasičnih laser rešenja, što pored manjih dimenzija omogućava i da papir kroz C844dn prolazi ravno i na taj način se dobija pomenuta fleksibilnost papira. Sve do 256gsm A3 papira, to jest, zajedno sa baner modom maksimalne dužine od 1,3 metra – sve to su mogućnosti koje poseduje C844dn.

Primarna upotreba za C844dn je štampa kolor sadržaja u većim količinama, uz visoki kvalitet i efikasnost. Kreiranje raznih reklamnih materijala (vizit karte, banere, jelovnike, vodootporne narukvice, oznake za cveće u saksijama, samolepljive banere itd.) značajno olakšava OKI Template Menager softverski paket koji „dolazi“ uz C844dn štampač. U pitanju je softver koji je dosta moćan i lak za korišćenje, što povećava produktivnost i ne zahteva dodatni trošak za neku drugu grafičku aplikaciju.

Tako je najrealniji scenario za upotrebu C844dn je direktna štampa sa Windows PC računara. Pored Template Menager-a, drajver i ostali prateći softver nudi visok nivo kontrole nad procesom štampe. Pored podešavanja parametara u vezi boja i štampe, dodatne opcije koje su prisutne se odnose na duplex režim koji je odličan za uštedu papira ali i kao mogućnost kreiranja kolor bukleta.

Na raspolaganju je i ranije bio Google Cloud Print servis, a sada je ubačena i Apple Air Print kompatibilnost pa više nema ograničenja po ovom pitanju. Naravno, upotreba OKI Android aplikacije se podrazumeva. Što se tiče sigurnosti, preko web interfejsa se može napraviti više korisničkih profila koji preko PIN-a imaju pristup funkcijama štampača. Dodavanjem 16 GB SDHC kartice (što je opcija), otvara se mogućnost enkripcije podataka, uz automatsko brisanja sadržaja iz memorije kod poverljivih dokumenata.

Uz povoljnu cenu potrošnog materijala (toner, bubanj itd) količina štampe može biti dovoljna za manje serije marketing materijala. Tako ovaj uređaj predstavlja zanimljivo rešenje za sve korisnike koji imaju potrebe za izbacivanjem nešto veće količine reklamnog kolor materijala, za razna brendiranja izložbenih prostora, dekoracije odevnih predmeta, dizajniranja ambalaža i sve ostale stvari koje se mogu učiniti interesantnim kao deo štampanog marketinga.

