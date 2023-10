OnePlus sklopivi telefon – Oppo sa novom oznakom

OnePlus i Oppo objavljuju isti sklopivi telefon pod različitim imenima, potvrdio je OnePlus u najavi koja je poslata e-poštom The Verge. Kompanija kaže da je glavni direktor proizvoda Oppo-a Peter Lau, koji je suosnivač OnePlus-a, uputio timove obe kompanije da razviju telefon u tandemu koji će biti pušten pod oba brenda na različitim tržištima, iako u e-poruci nije navedeno koji će telefon gde ići.

OnePlus nije imenovao telefone u najavi, ali to su telefoni za koje se priča da se zovu OnePlus Open i Oppo Find N3.

GSMArena je nedavno objavila glasine da će Oppo Find N3 biti kineska ekskluziva, dok će OnePlus Open dobiti međunarodno izdanje. Nije sigurno da će tako proći, ali Oppo Find N2 je ostao ekskluzivan u Kini, dok je Find N2 Flip postao globalan. Find N3 Flip takođe dobija globalno izdanje, tako da će možda ta glasina proći.

Što se tiče samog telefona, Oppo kaže da će šarka telefona biti 37 odsto jača – i imati „31 komponentu manje“ – od one kod Find N2. Kompanija takođe kaže da će telefon imati klizač upozorenja. Glasine sugerišu da će telefon imati unutrašnji ekran od 7,82 inča i spoljašnji od 6,31 inča i možda će imati do 24 GB RAM-a i do 1TB UFS 4.0 memorije.

Izvor: TheVerge

