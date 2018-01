Pad akcija kompanije Apple

Akcije Apple-a su počele da padaju pre nekoliko dana i dosad je otišlo više milijardi dolara tržišne vrednosti ove kompanije.



Kompanija Apple prolazi kroz najgori period ove godine na berzi zbog sve većih bojazni da poslednji model iPhone X nije dobro dočekan kod kupaca.

Analitičari investicione banke Džej Pi Morgan ocenili su prošle nedelje da bi proizvodnja iPhone-a X, koji košta 1.000 dolara, mogla biti smanjena za 50 odsto do marta. Akcije Apple-a pale su danas više od 2,5%, što je najgori pad ove godine, dok su u januaru beležile rekordnu vrednost.

Prema informacijama do kojih je došao AppleInsider, kompanija će isporučiti oko 18 miliona iPhone X modela u prvom kvartalu 2018. godine. Smanjenje potražnje se tumači pre svega slabom prodajom u Kini, gde kupci nisu zadovoljni zarezom ekrana gde se nalazi prednja kamera. To odaje utisak da imaju manje prostora na ekranu u odnosu na iPhone 8 Plus (koji je i jeftiniji).

Izvor: Beta

