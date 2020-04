Pandemija uzrok velikog povećanja sajber-kriminala

Zamenica direktora FBI, Tonja Ugorec izjavila je na online panelu koji je organizovao Aspen Institut, da je tokom pandemije COVID-19 virusa više od četiri puta povećan broj sajber-kriminalnih aktivnosti, u odnosu na period pre nego što je korona postala vest broj jedan u svetu.

Do ovih podataka došlo se na osnovu aktivnosti koje je sprovodio Internet Crime Compliant Center (IC3), koji posluje pod okriljem FBI-a. Ranije je ovaj servis primao oko 1.000 žalbi preko svog Internet portala, a sada je on povećan na 3.000 do 4.000 dnevno. To jasno ukazuje da sajber-kriminalci aktivno žele da iskoriste situaciju i da na taj način obezbede sebi profit. Njihova polja delovanja su raznovrsna, počev od lažnih COVID dobrotvornih organizacija koje prikupljaju donacije, preko lažnih kompanija za proizvodnju i dostavu maski i rukavica, pa sve do zelenaških šema za novčane pozajmice.

Pored ovih (domaćih) aktivnosti, uočeni su i pokušaji napada iz inostranstva koji su targetirali nacionalni zdravstveni sektor i američke institucije koje se bave istraživanjima na temu COVID-19 virusa. Ista tvrdnja stigla je pre dve nedelje i iz Američkog nacionalnog kontraobaveštajnog i bezbednosnog centra, što ukazuje da ova pojava sve više uzima maha. Cilj takvih napada je prvenstveno krađa intelektualne svojine medicinskih istraživačkih organizacija, ili osetljivih podataka koji su vezani za američki odgovor na pandemiju. Kao najslabija karika u ovom sistemu navodi se lanac nabavke. Naime, usled situacije koja je paralisala državu, mnoge istraživačke organizacije morale su da se oslone na alternativne proizvođače i dobavljače opreme i sredstava neophodnih za istraživanje. Međutim, pokazalo se da neki od njih nisu dovoljno sigurni ili su kompromitovani, jer su sajber kriminalci upravo kroz njih pokušavali da se „uvuku“ u sisteme istraživačkih organizacija.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet