Policije u Evropi hakovale enkriptovane telefone koje je koristilo hiljade kriminalaca

U jednom od najvećih sukoba sa zakonom ikada, policije širom Evrope i agencije za borbu protiv kriminala hakovale su enkriptovanu komunikacijsku platformu koju koriste hiljade kriminalaca i narkodilera.

Infiltriranjem na platformu Encrochat, policije širom Evrope dobile su pristup stotinama miliona enkriptovanih poruka. U Velikoj Britaniji su te poruke pomogle zvaničnicima da uhapse 746 osumnjičenih, oduzmu 54 miliona funti (oko 67 miliona dolara) i zaplene 77 komada vatrenog oružja i dve tone droge klase A i B, izvestila je Nacionalna agencija za kriminal (NCA). Kako Vice izveštava, policija hapsila i u Francuskoj, Holandiji, Norveškoj i Švedskoj.

Encrochat je obećao veoma sigurne telefone koji su, kako Vice objašnjava, u suštini modifikovani Android uređaji. Kompanija je instalirala sopstvenu enkriptovanu platformu za razmenu poruka, uklonila GPS, kameru i mikrofon funkcije i ponudila karakteristike poput mogućnosti brisanja uređaja PIN-om. Telefoni su mogli da prave VOIP pozive i šalju poruke, a od ostalih funkcija nisu mnogo šta radili. Imali su dva operativna sistema, od kojih se jedan činio normalnim da izbegne sumnju. Encrochat je koristio model pretplate koji je koštao hiljade dolara godišnje, a činilo se da korisnici smatraju da je to garancija.

Operacija počela pre nekoliko meseci

Agencije za sprovođenje zakona počele su sa prikupljanjem podataka iz Encrochata 1. aprila. Prema BBC-u, enkripcijski kod verovatno je krekovan početkom marta. Nije jasno kako su zvaničnici hakovali platformu koja je sada ugašena.

Nije neobično da kriminalci komuniciraju preko enkriptovanih aplikacija i uređaja. 2018. godine FBI je uhapsio Vincent Ramosa, CEO Phantom Secure, kompanije koja je prodavala prilagođene BlackBerry uređaje narko-kartelima. Kada se Ramos izjasnio krivim, priznao je da su enkriptovane slušalice korišćene za olakšavanje prodaje kokaina, heroina i metamfetamina i da je Phantom Secure daljinski obrisao uređaje ako su dospeli u ruke policije.

Sprečene mnoge otmice i pogubljenja

U SAD, političari koji promovišu EARN IT Act žele da daju penale kompanijama zbog korišćenja end-to-end enkripcije. Teoretski bi to moglo sprečiti platforme poput Encrochat i Phantom Secure, ali bi to moglo imati dalekosežne posledice. Za početak bi to moglo dovesti do toga da platforme za društvene mreže cenzurišu bilo šta što bi moglo dovesti do pravnih problema – ili potpuno ukinu.

Za sada možemo biti srećni što su službenici uhapsili korisnike Encrochata. Pored hapšenja, policija u Velikoj Britaniji kaže da su sprečili otmice i pogubljenja, „ublaživši preko 200 pretnji po život“. „Zajedno smo zaštitili javnost hapšenjem kriminalaca i takozvanih nedodirljivih koji godinama izbegavaju sprovođenje zakona, a sada imamo dokaze da ih procesuiramo“, rekla je direktorka istrage NCA Nikki Holland u izjavi.

Izvor: Engadget

