Predstavljeni novi Nokia telefoni

Kompanija HMD Global predstavila je su dva nova Android smartfona Nokia 7.2 i Nokia 6.2. Pored njih, tu su i tri “obična” telefona specifičnih karakteristika Nokia 800 Tough, preklopni Nokia 2720 Flip i Nokia 110.

Dva nova Android pametna telefona, 7.2. i 6.2., unapređuju portfolio Nokia telefona srednjeg segmenta. Ovi modeli su fokusirani na displej i snimajuće funkcije, što se može videti pre svega po kvalitetu kamere.

Nokia 7.2 specifikacije

Nokia 7.2 poseduje trostruku kameru od 48MP sa Quad Pixel tehnologijom i ZEISS optikom. Novi model sadrži prvu integraciju DSLR pro-bokeh stilova na pametni telefon. Ovi stilovi oponašaju način na koji legendarna ZEISS sočiva proizvode visoki vizuelni utisak i prepoznatljivo zamagljenje. Ova Nokia donosi i napredno snimanje pri slabom osvetljenju u noćnom režimu korišćenjem tehnologije veštačke inteligencije u kombinaciji sa glavnom kamerom. Nokia 7.2 kombinuje dvodnevno trajanje baterije, PureDisply tehnologiju i HDR nudeći zaista puno za uređaj iz srednjeg segmenta.

Nokia 6.2 specifikacije

Nokia 6 telefon donosi trostruku kameru i PureDisplay tehnologiju koja nudi napredne funkcije snimanja. Telefon uvodi always-on HDR u novi segment pametnih telefona, kao i PureDisplay tehnologiju koju pokreće namenski vizuelni procesor koji isporučuje i do milijardu nijansi boja. Zahvaljujućo novim tehnologijama, Nokia 6.2 pravi detaljne fotografije, bokeh portrete i širokougaone snimke. Vredi istaći i bateriju koja traje do dva dana.

Tri specifična Nokia telefona

Pored modernih smartfona koji nude vrhunske tehničke karateristike, novi Nokia telefoni ispunjavaju posebne zahteve korisnika.

Nokia 800 Tough – prvi robusni Nokia telefon kompanije HMD Global koji donosi novi nivo izdržljivosti. Osim toga što je otporan na vodu i prašinu Nokia 800 Tough je dobro zaštićen od padova i dizajniran je da podnese ekstremne temperature. Ovaj model fanovima donosi i najnovije funkcije, koje se očekuju samo od modernih telefona, kao što su Google Assistant, popularne aplikacije poput WhatsApp-a i Facebook-a, 4G povezanost i još mnogo toga.

Nokia 2720 Flip – ovaj klasični telefon na preklop poseduje prepoznatljiv dizajn i pouzdanost u izdržljivom uređaju. Telefoni poseduje moderne karakteristike, tako da dolazi sa WhatsApp i Facebook aplikacijama omogućujući povezanost kada je to najpotrebnije. Google Assistant korisnicima omogućava da obavljaju sve zadatke koristeći samo svoj glas. U slučaju da dođe do nepredviđenih situacija, tu je dugme za hitne pozive kao i ICE (In Case of Emergency) informativni meni.

Nokia 110 – klasik u novom pakovanju. Ovaj model ima MP3 plejer za muzičku kolekciju, kameru i FM radio. Ovaj model takođe dolazi sa vašim omiljenim igrama kao što je Snake i sa baterijom koja traje kao u stara dobra vremena pre smart urađeja.