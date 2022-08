PS5 saveti i trikovi: 7 stvari za koje niste znali da PlayStation 5 može da uradi

Uvek smo u potrazi za PS5 savetima i trikovima, i mislili smo da ćemo podeliti neke od najboljih stvari za koje niste znali da PlayStation 5 može da uradi sa vama upravo ovde.

Upoznajte svoj PlayStation 5 bolje uz naš skup najboljih PS5 saveta i trikova

Bilo da ste bili jedan od retkih srećnika koji su se dočepali PlayStation 5 kada je prvi put izašao ili ste tek nedavno kupili najnoviju Sony konzolu, postoji mnogo stvari koje PS5 može da uradi za koje verovatno niste znali.

Zamenite postolje

PS5 ima odvojivo postolje koje će biti pričvršćeno na dno ili odvojeno – u kutiji. Ako je fiksirano na dno, možda neće uspeti ako ne želite da svoju konzolu da držite uspravno – na kraju krajeva, prilično je masivna. Lako je prebaciti postolje na osnovnu ploču tako da možete da postavite svoj PS5 horizontalno. Ako imate tanak novčić (ili šrafciger) i nekoliko slobodnih minuta, možete da premestite postolje kako vam odgovara.

Koristite Game Boost da biste automatski poboljšali PS4 igre

Manje trik, a više savet, ali možda ne znate za Sonyjevu funkciju Game Boost. Ovo vam omogućava da automatski remasterujete sve PS4 igre kompatibilne unazad, tako da izgledaju još bolje na vašem PS5. Game Boost je automatski aktivan, pa ako ste se pitali zašto vaše stare PS4 igre izgledaju tako dobro, ne pitajte se više. Napomena: Moraćete da obezbedite da vaša konzola i igra koju igrate imaju instalirana najnovija ažuriranja da bi ovo funkcionisalo.

Strimujte PS4 igre pomoću Remote Play

Iako možete lako da preuzmete svoje PS4 igre iz PlayStation Store-a i uskladištite ih na svom PS5, to zauzima dragoceni prostor na hardu koji biste mogli da uštedite za nove naslove. Funkcija Remote Play vam omogućava da strimujete svoje PS4 igre na PS5, tako da možete da igrate svoje omiljene igre bez brige o prostoru.

Evo kako da koristite Remote Play:

Uverite se da su obe konzole konektovane na istu Wi-Fi mrežu. U zavisnosti od brzine, može da se pojavi lag, tako da ćete najbolje rezultate postići upotrebom žične konekcije.

Na vašem PS5, idite na Settings > System > Remote Play. Hajlajtujte Enable Remote Play, a zatim pritisnite X da uključite funkciju.

Na PS4, open the PS5 Remote Play app iz Home menija. Selektujte Find your PS5 ili Connect to PS5-xxx.

Prilagodite svoju konzolu

PS5 bočne ploče se lako mogu ukloniti i zameniti tako da možete prilagoditi svoju konzolu. Trenutno ćete naći pet različitih boja panela na zvaničnoj PlayStation veb lokaciji, kao i brojne opcije trećih strana, ali obavezno uradite svoj domaći zadatak kako biste bili sigurni da je sajt sa kojeg kupujete pouzdan i da ste izabrali ploče koje će odgovarati vašoj konzoli. Od ljubičaste konzole do hladnog dizajna Spajdermena, nebo je granica.

Skočite u određene režime igre pomoću PS5 Activities

Ovaj PS5 savet se fokusira na funkciju Activities, koja olakšava skok u određene režime igre, kao što je više igrača, učitavanje određenih misija ili brzo postizanje trofeja. Samo pritisnite dugme PS na DualSense kontroleru i kartice će se pojaviti na dnu ekrana sa pojedinačnim nivoima, mogućnostima za otključavanje i još mnogo toga u igri koju trenutno igrate.

Koristite svoj stari DualShock 4 kontroler za couch co-op

U redu, dakle, ne možete da koristite PS4 DualShock 4 kontrolere za igranje PS5 igara na Sonyovoj konzoli sledeće generacije, ali da li ste znali da ih možete koristiti za igranje backwards-compatible PS4 naslova? Odlične vesti ako imate samo jedan DualSense kontroler, ali želite da sarađujete sa porodicom u omiljenim PS4 igrama.

Delite svoj ekran u igri

PS5 podržava mnoštvo društvenih funkcija, tako da verovatno ne čudi što možete da delite svoj ekran sa prijateljima ili drugima u vašoj zabavi kako bi mogli da vas gledaju kako igrate. Iako to verovatno ne izgleda previše impresivno, funkcija Multi-tasking ima još jedan trik u rukavu. Možete da strimujete igru prijatelja preko režima slika u slici dok igrate – prilično kul ako ste u igri za više igrača i želite da vidite akciju iz drugog ugla. Možete ili da preklopite ovu igru na svoju igru ili da je pomerite na stranu, tako da vam ne smeta.

Evo kako da delite ekran:

Pritisnite dugme PS da biste pristupili Control Center, a zatim izaberite Game Base.

Izaberite ili napravite parti sa prijateljima sa kojima želite da delite ekran.

Izaberite Start Share Screen koji se nalazi ispod padajućeg menija imena.

Vaši prijatelji će dobiti obaveštenje kada delite ekran. Potrbno je da prihvate ovo obaveštenje i pojaviće se kao kartica.

Izvor: Androidauthority

