Rimejk XIII dolazi za sve moderne konzole

U poslednjih godinu dana rimejkovi igara od pre 15 i više godina izuzetno su popularni, pa se sve više studija odlučuje na korak prepravke ranijih hitova. XIII je igra koja se pojavila početkom 2000. godine po istoimenom belgijskom romanu, i tada je bila izuzetno igrana, a kasnije tokom ove godine očekuje se njen izlazak i za sve moderne konzole.

Rimejk izlazi za sve konzole

XIII će se pojaviti ove godine u totalno novom ruhu, ali i prilagođenoj verziji za sve moderne konzole, kao i za one koje tek treba da se pojave, Sony PlayStation 5 i najnoviji Xbox. Ono što se zasigurno zna jeste da će prvo doći za PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i Mac, i to 10. novembra, a pojaviće se i ograničeno izdanje sa metalnom futrolom, 3 umetničke kartice, oružja iz igre i sama igra.

Ova igra je napravljena tako da se vrti oko čoveka se budi sa amnezijom i otkriva da ga FBI progoni zbog atentata na predsednika. Rimejk je osmislio PlayMagic, a izdavač je Microids. Grafičko rešenje ostaće verno originalu, koristeći njenu jedinstvenost. Glasovi originalnih glumaca koji su pozajmljivali glasove, kao i kompletan audio iz igre su remasterovani i pojaviće se u rimejku. Fizičke i digitalne verzije igre uskoro će biti dostupne za pre-order na gotovo svim platformama.

