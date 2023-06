Samsung konačno potvrđuje zamućene S23, S23 Plus kamere, kaže da stiže popravka

Neki vlasnici Samsung Galaxy S23 i S23 Plus primetili su prilično frustrirajući problem “banana blur” ranije ove godine.

Kompanija je izdala nekoliko rešenja, kao što je da napravite korak unazad pre nego što snimite fotografiju

Tačnije, korisnici su pronašli oblast trajno van fokusa na fotografijama snimljenim glavnom kamerom od 50 MP. Ovo je posebno primetno kada se snima izbliza.

Sada je Samsung priznao problem u objavi zajednice na poljskom jeziku, dodajući da će ažuriranje softvera rešiti problem.

Kompanija je objasnila uzrok problema u prevedenom postu:

Kada testirate mogućnosti kamere S23 ili S23 Plus, možda ste bili iznenađeni činjenicom da kada snimite fotografiju izbliza, oblast oko subjekta izgleda pomalo zamućena. To je zato što zadnja širokougaona kamera na S23 i S23 Plus ima svetao otvor blende, što pomaže pri snimanju fotografija u mraku. Međutim, to takođe znači da uočljiviji selektivni fokus može učiniti da pozadina vaših fotografija izgleda pomalo mutno.

Samsung dodaje da planira da reši ovaj problem u budućem ažuriranju softvera, bez otkrivanja vremenskog okvira za zakrpu. Kompanija je takođe izdala nekoliko „rešenja“, koja više liče na zaobilazna rešenja. Jedno predloženo rešenje podrazumeva povlačenje korak unazad ako je vaš subjekat udaljen 30 cm ili čak bliže.

U međuvremenu, drugo reklamirano rešenje poziva korisnike da fotografišu dok drže telefon vertikalno. „Ako držite telefon horizontalno ili koso, pozadina može izgledati mutna“, objašnjava kompanija.

U svakom slučaju, problem je prvi put otkriven u martu, tako da je kompaniji trebalo dosta vremena da ga prizna i potvrdi da je rešenje u toku. Ali nadamo se da ažuriranje softvera zaista može da reši ovaj problem i da to nije problem sa hardverom.

