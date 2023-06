1Password pokreće svoj javni pristupni beta ključ

Nakon nekoliko meseci menadžer lozinki 1Password je sada pokrenuo svoju javnu beta verziju za pristupne ključeve — novu tehnologiju za prijavu koja omogućava korisnicima da zamene lozinke sistemima za autentifikaciju ugrađenim u njihove uređaje. Korisnici 1Password sada mogu da kreiraju, čuvaju i dele pristupne ključeve za podržane veb lokacije tako što će instalirati 1Password beta proširenje pregledača za Chrome, Edge, Safari, Firefox ili Brave.

Pristupni ključevi mogu da se kreiraju samo za veb lokacije i usluge koje imaju sopstvenu podršku. 1Password čuva direktorijum platformi na kojima se pristupni ključevi već mogu koristiti, pored nove kartice na kojoj korisnici mogu da glasaju o tome koje sajtove i usluge žele da vide podršku za pristupne šifre. Ovo ne garantuje da će te platforme zapravo dodati podršku za pristupni ključ, ali će možda motivisati neke kompanije da razviju ovu funkciju ako vide dovoljno potražnje. Alternativno, 1Password takođe ima funkciju pod nazivom Watchtover koja vodi računa o vašim postojećim nalozima i obaveštava vas kada podrška za pristupni ključ postane dostupna.

Međutim, današnje izdanje ne uključuje sve funkcije lozinke koje dolaze u 1Password. Podrška za pristupni ključ na mobilnim uređajima još uvek nije dostupna, jer se još uvek razvija za iOS i Android mobilne aplikacije 1Password, na primer. Takođe, još uvek ne možete da zamenite svoju glavnu lozinku 1Password lozinkom, ali se trenutno očekuje da će ta funkcija biti pokrenuta sledećeg meseca.

1Password tvrdi da pruža superiorno iskustvo lozinke u poređenju sa ponudama kao što su Google Password Manager ili Apple-ova podrška za pristupne ključeve jer te usluge sinhronizuju pristup samo na uređajima unutar istog ekosistema. I dalje možete da kreirate pristupne ključeve za isti nalog na uređajima u različitim ekosistemima; to samo može značiti da se to radi više puta. Poređenja radi, funkcija Universal Sign On kompanije 1Password podržava više platformi i uređaja sa sinhronizacijom na više platformi.

Iako je cilj 1Password-a da se na kraju u potpunosti udalji od lozinki, platforma ih još uvek ne odbacuje. Očekuje se da će pristupni ključevi na kraju postati novi standard za tehnologiju prijavljivanja, ali će za široko usvajanje potrajati neko vreme. Suparnički menadžeri lozinki poput Dashlane-a na sličan su način najavili podršku za tehnologiju lozinki u suočenju sa zastarevanjem pošto se lozinke postepeno ukidaju.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet